معارض أهلا مدارس تغزو الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار

في ضوء جهود الدولة المصرية المضنية التي تقوم بها بشكل مستمر وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية تؤدي إلى إرتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه، تأتي جهود الدولة المصرية بإطلاق العديد من المبادرات لتخفيف حدة هذه الازمات.

إنطلاق معارض أهلا مدارس

اهلا مدارس

ومع اقتراب موسم العام الدراسي الجديد 2023- 2024م، تسارع الدولة بإطلاق معارض" أهلا مدارس"، لتوفير المستلزمات المدرسية لكافة الفئات بأسعار مخفضة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن انطلاق معرض"أهلا مدارس"، لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة وبخصومات تصل 30%، مع إتاحة مشاركة المكتبات الراغبة فى الانضمام للمعرض من خلال محالها التجارية.

معارض اهلا مدارس بالاقصر

وبدأت معارض أهلا مدارس اليوم الاحد في محافظة الاقصر بمشاركة 150 عارضًا،على أن تنطلق في باقي محافظات الجمهورية خلال الفترة القليلة المقبلة قبل بدء الموسم الدراسي.

المستلزمات المدرسية

كما يتضمن المعارض كافة المستلزمات المدرسية بتخفيضات تتراوح ما بين من 20 إلى 30% عن القطاع الخاص، حيث يتواجد مفتش من المديرية بكل معرض طوال إقامته للتأكد من جودة المعروض، والأسعار بالتخفيضات المقررة.

ااهلا مدارس

سلع غذائية

كما سيتم طرح سلع غذائية والتى يستخدمها الطلاب فى الوجبات المدرسية من حلاوة وأجبان ومربى، على أن يستمر المعرض مدة لا تقل عن 15 يومًا من انطلاقه.