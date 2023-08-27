الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الإحصاء: 1.43% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال شهر يونيو

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 103.21خلال شهر يونيو2023 (أولي) مقابل 104.71 خلال شهرمايو2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 1.43٪.

وأشار الجهاز الى اهم الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث ارتفع الرقم القياسي لصناعةالحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية98.37 خلال شهر يونيو2023 مقارنة بشهر مايو2023 حيث بلغ  74.07بنسبة  ارتفاع قدرها32.81٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

ارتفع الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 59.59 خلال شهر يونيو2023مقارنة بشهر مايو 2023 حيث بلغ  57.21 بنسبة ارتفاع قدرها4.16٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

واشار الجهاز الى اهم الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً حيث انخفض الرقم القياسي  لصناعة المنتجات الغذائية 112.44خلال شهر يونيو  2023مقارنة بشهر مايو2023 حيث بلغ 130.32 بنسبة انخفاض قدرها 13.72٪ وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج.

بلغ الرقم القياسي لصناعة المواد و المنتجات الكيماوية 79.34 خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر مايو2023 حيث بلغ  88.18 بنسبة انخفاض قدرها10.02٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق

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