الإحصاء: 1.43% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال شهر يونيو

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 103.21خلال شهر يونيو2023 (أولي) مقابل 104.71 خلال شهرمايو2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 1.43٪.

وأشار الجهاز الى اهم الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث ارتفع الرقم القياسي لصناعةالحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية98.37 خلال شهر يونيو2023 مقارنة بشهر مايو2023 حيث بلغ 74.07بنسبة ارتفاع قدرها32.81٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

ارتفع الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 59.59 خلال شهر يونيو2023مقارنة بشهر مايو 2023 حيث بلغ 57.21 بنسبة ارتفاع قدرها4.16٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

واشار الجهاز الى اهم الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً حيث انخفض الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 112.44خلال شهر يونيو 2023مقارنة بشهر مايو2023 حيث بلغ 130.32 بنسبة انخفاض قدرها 13.72٪ وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج.

بلغ الرقم القياسي لصناعة المواد و المنتجات الكيماوية 79.34 خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر مايو2023 حيث بلغ 88.18 بنسبة انخفاض قدرها10.02٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق