وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ، باشرت غرفة العمليات بالمديرية أعمالها في متابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ترأس المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالمحافظة، جلسة العمل التي حضرها جميع المعنيين منذ الصباح الباكر. وتم تنفيذ امتحان مادة الديناميكا للطلاب في الدور الثاني من امتحانات شهادة الثانوية العامة وطلاب المجموعة العلمية (رياضيات)، حيث استغرق الامتحان ساعتين.

وخلال متابعته لأعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات بالمديرية، أعرب وكيل التعليم بالوادي الجديد عن رضاه عن توفر أوراق الأسئلة في الموعد المحدد وعن تفاني جميع المشاركين في أداء مسؤولياتهم ومهامهم، وامتثالهم للتعليمات الوزارية في هذا الشأن.

كما أشار إلى التواصل المستمر لسير عملية الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مشكلات تطرأ خلال العملية. تأكيدًا على حرص الجهات المعنية على ضمان سير العملية بشكل سلس وناجح، وتذليل أي تحدي يواجهها فورًا.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع غرفة عمليات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة