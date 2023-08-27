سبب وفاة بطل المصارعة براي وايت (فيديو)

أثارت وفاة براي وايت بطل المصارعة الحرة، بعمر 39 سنة، الكثير من الجدل حول أسباب الوفاة المفاجئة غير المعلنة.

وكشفت تقارير، أن وفاة براي وايت بسبب تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة، إذ أنه لم يظهر منذ فبراير الماضي في وقت انتشرت فيه أخبار عن إصابته بمرض خطير في القلب منعه من مواجهة زميله بوبي لاشلي في أبريل الماضي.

فيما أرجعت بعض التقارير وفاة براي وايت إلى مشاكل قلبية بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، فيما قالت أخرى إنه عاش ضغوطًا نفسية بسبب وفاة صديقه.

تربيل إيتش يعلن رحيل براي وايت

رحل براي وايت بطل المصارعة الحرة عن عالمنا، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز الـ36 عامًا، ليتلقى عشاق اللعبة صدمة بوفاته.

أعلن تربيل إيتش أسطورة المصارعة الحرة، نبأ وفاته عبر موقع التواصل بمنصة "إكس"، بعدما تلقى الخبر من والد "براي"، مايك روتوندا أسطورة اللعبة.

وأضاف "إيتش"، أنه يطالب الجميع بإحترام خصوصية العائلة في هذا الوقت، فيما من جانبها أكد الاتحاد الدولي للمصارعة "WWE" خبر وفاة المصارع، وأعربت عن حزنها وتقديم التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه.

براي وايت، من مواليد 1987، وهو نجل أسطورة المصارعة مايك روتوندا، وجده الراحل بلاك جاك موليجان - الذي تم إدراجه في قاعة مشاهير WWE في عام 2006.

وحرص المصارعون وعشاق اللعبة على تقديم التعازي لـ "وايت" الذي حصل على حزام اللعبة في عام 2017.