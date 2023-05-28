نتائج عرض مصارعة المحترفين نايت أوف تشامبيونز بالسعودية

شهد يوم أمس إقامة عرض نايت أوف تشامبيونز من شركة مصارعة المحترفين wwe العديد من النزالات القوية والمثيرة كان أبرز نزال لقب العالم للوز التقيل ونزال ألقاب الفرق الموحدة.

وأقيم عرض نايت أوف تشامبيونز في الممكلة العربية السعودية بحضور جماهيري ضخم.

وتعد المملكة العربية السعودية أول دولة في الوطن العربي والشرق الأوسط تستضيف العروض الكبيرة لمصارعة المحترفين مع كانت قد وقعت اتفاقًا مع wwe خلال عام 2018 في امتداد لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية وسباق الأبطال للسيارات ونايت أوف تشامبيونز

وأقيمت العديد من عروض مصارعة المحترفين wwe بالممكلة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة وشهدت مشاركة أشهر المصارعين أمثال تربل إتش وكين وأندرتيكر وبروك ليسنر وجولدبيرج.

ومن المقرر أن يقام جديد من مصارعة المحترفين wwe في الممكلة العربية السعوية خلال شهر نوفمبر القادم من عام 2023

وخطف المصارع السوري سامي زين الأنظار في الحدث الرئيسي لعرض نايت أوف تشامبيونز حيث حصل على تشجيع جماهيري كبير.

سامي زين في الحدث الرئيسي

وجاءت نتائج عرض نايت أوف تشامبيونز بالممكلة العربية السعودية كالآتي :

المباراة الاولي

سيث رولينز يهزم اي جاي ستايلز ويصبح بطل العالم للوزن الثقيل

سيث رولينز

المباراة الثانية

تريش ستراتس تهزم بيكي لينش

المباراة الثالثة

جونتر يهزم مصطفي علي ويحتفظ بلقب القارات

جونتر

المباراة الرابعة

اسكا تهزم بيانكا بيلير وتصبح بطلة الرو الجديدة للسيدات

المباراة الخامسة

ريا ريبلي تهزم ناتاليا في ماتش اسكواش وتحتفظ بلقب سماك داون للسيدات

المباراة السادسة

بروك ليسنر يفوز علي كودي رودز

بروك ليسنر

المباراة السابعة

سامي زين و كيفن اوينز يهزموا رومان رينز و سولو سيكوا ويحتفظوا بالقاب الفرق الموحدة.