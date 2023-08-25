صدمة في عالم المصارعة بعد وفاة "براي وايت" بعمر الـ36 عاما

رحل براي وايت بطل المصارعة الحرة عن عالمنا ، آثر أزمة قلبية عن عمر يناهز الـ36 عاما، ليتلقى عشاق اللعبة صدمة بوفاته.



أعلن تربيل إيتش أسطورة المصارعة الحرة، نبأ وفاته عبر موقع التواصل بمنصة "إكس"، بعدما تلقى الخبر من والد "براي"، مايك روتوندا أسطورة اللعبة.



وأضاف "إيتش"، أنه يطالب الجميع بإحترام خصوصية العائلة في هذا الوقت، فيما من جانبها أكد الاتحاد الدولي للمصارعة "WWE" خبر وفاة المصارع، وأعربت عن حزنها وتقديم التعازي لأسرته واصدقائه ومحبيه.



وكان براي يعاني من مشاكل صحية خطيرة لم يتم الكشف عنها، وكانت وراء ابتعاده عن المصارعة، بالإضافة لإختفاءه إعلاميا، فيما أشارت تقارير أن وفاته بسبب نوبة قلبية آثر مضاعفات إصابته بـ فيروس كورونا.



من هو براي وايت



براي وايت، من مواليد 1987 ، وهو نجل أسطورة المصارعة مايك روتوندا، وجده الراحل بلاك جاك موليجان - الذي تم إدراجه في قاعة مشاهير WWE في عام 2006.



وحرص المصارعون وعشاق اللعبة على تقديم التعازي لـ "وايت" الذي حصل على حزام اللعبة في عام 2017.

