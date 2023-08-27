ملايين الفئران تهاجم روما وتحتل الكولوسيوم

غزو الجرذان

أجبر انتشار حشود من الجرذان والفئران حول المدرج الروماني الشهير (الكولوسيوم) في العاصمة الإيطالية روما والأطلال الرومانية حكومة المدينة على اتخاذ إجراءات للتصدي لغزو الفئران والسيطرة على القوارض.

وقال بيان رسمى إن هناك نحو سبعة ملايين فأر في المدينة أي بواقع 2.5 فأر لكل ساكن.

وتم تداول صور ومقاطع مصورة لجرذان وفئران تنقب في القمامة وفتات الطعام والزجاجات البلاستيكية في المدرج الأثري عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية.

يعد الموقع، الذي يقع في قلب العاصمة روما، من بين مواقع الجذب السياحي الأكثر شعبية في أوروبا.

ووضع عمال المدينة فخاخا حول الموقع، ورفعوا القمامة المتروكة حول المنطقة وتفقدوا فتحات الصرف بحثا عن القوارض في الأيام القليلة الماضية، حسبما ذكرت المدينة في بيان لها.

وأشارت المدينة إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات بالتعاون مع مسؤولي الكولوسيوم لمكافحة الجرذان والفئران.

وقالت سابرينا ألفونسي رئيسة هيئة جمع القمامة بالمدينة لوكالة أدنكرونوس للأنباء إن "تدخلا خاصا" بدأ منذ مساء الجمعة الماضى حتى يستطيع الناس المرور بأمان عند أحد أشهر المواقع التي تجتذب السياح في إيطاليا,وأشارت إلى أن الوضع في الكولوسيوم "تحت السيطرة تماما".

وأوضحت ألفونسي أن ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى المدينة هذا الصيف إلى جانب موجة الحر تسببا في زيادة القمامة مما أدى إلى انتشار القوارض.

وذكرت حكومة المدينة -في بيان لها - أن العملية ستستمر هذا الأسبوع إذ سيجري تنظيف المناطق الخضراء المحيطة بالكولوسيوم والمصارف التي يشيع فيها وجود الفئران ونصب الفخاخ لها.

ونشر مجلس المدينة صورا لعمال النظافة وهم يجمعون أكواما من زجاجات المياه البلاستيكية وعلب المشروبات ومخلفات أخرى.

وتعاني روما من أزمة قمامة متفاقمة منذ سنوات إذ تلقى أكوام من المخلفات في كثير من الأحيان في الشوارع بجوار صناديق القمامة الممتلئة.

وبنى الكولوسيوم قبل 2000 عام، وهو أكبر مدرج في الإمبراطورية الرومانية وكان يستخدم لاستضافة معارك المصارعين وتنفيذ عمليات الإعدام وصيد الحيوانات.