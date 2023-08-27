سجل المواجهات المباشرة بين نيوكاسل و ليفربول في الدوري الأنجليزي

في تمام السابعة والنصف من مساء الاحد سيكون كل عشاق الكرة الأنجليزية مع اهم مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز عندما يستضيف فريق نيوكاسل منافسه ليفربول على ملعب سانت جيمس بارك .



ولعل القرعة لم تكن رحيمة ابدا بفريق نيوكاسل الذي التقي في الجولة الثانية مع مانشيستر سيتي في ملعب الاتحاد ورغم الخسارة بهدف مقابل لاشىء الا ان لاعبي نيوكاسل قدموا عرضا برهنوا فيه على أحقية اقتناصهم للمركز الرابع في الدوري الممتاز الموسم الماضي والذي اهل فريق الماكبيث لخوض غمار منافسات دوري أبطال أوربا هذا الموسم.

ورغم الخسارة امام السيتيزنز الا ان نيوكاسل ظل يملك ثلاث نقاط حصدها من فوز كاسح على استون فيلا في الجولة الاولى بخمسة اهداف مقابل هدف .



اما ليفربول فبعد التعادل مع تشيلسي في الجولة الاولى على ملعب ستامفورد بريدج افتتح مبارياته على ملعب انفيلد رود بفوز بالثلاثة على بورنموث ليصبح رصيده أربعة نقاط الا ان الفريق مازال يعاني على مستوى خط الوسط الدفاعي وايضا من الشائعات التي مازالت تحوم حول رحيل النجم محمد صلاح رغم النفي القاطع من يورجن كلوب لذلك.

التقي نيوكاسل يونايتد مع ليفربول اجمالا ١٦٠ مباراة عبر تاريخ الفريقين الكبير في البطولات الأنجليزية فاز نيوكاسل في ٤٢ مباراة وفاز ليفربول في ٧٨ مباراة وتعادلا في ٤٠ مباراة وسجل هجوم نيوكاسل ١٩٦ هدف بينما سجل هجوم ليفربول ٢٨٢ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك ملعب فريق نيوكاسل فقد بلغت ٨٠ مباراة انتهت ٣١ مباراة بفوز اصحاب الأرض و ٢٦ مباراة لمصلحة الضيوف و انتهت ٢٣ مباراة بالتعادل وسجل نيوكاسل ١١٥ هدف وسجل ليفربول ١٠٥ هدف .

وفيما يلي نستعرض نتائج المباريات العشر الأخيرة بين نيوكاسل وليفربول في المسابقات الرسمية:

٢٦ ديسمبر ٢٠١٨ ليفربول - نيوكاسل : ٤ / ٠

٤ مايو ٢٠١٩ نيوكاسل - ليفربول : ٢ / ٣

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ ليفربول - نيوكاسل : ٣ / ١

٢٦ يوليو ٢٠٢٠ نيوكاسل - ليفربول : ١ / ٣

٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ نيوكاسل - ليفربول: ٠ / ٠

٢٤ أبريل ٢٠٢١ ليفربول - نيوكاسل : ١ / ١

١٦ ديسمبر ٢٠٢١ ليفربول - نيوكاسل : ٣ / ١

٣٠ أبريل ٢٠٢٢ نيوكاسل - ليفربول : ٠ / ١

٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ليفربول - نيوكاسل : ٢ / ١

١٢ فبراير ٢٠٢٣ نيوكاسل - ليفربول : ٠ / ٢