محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل

يستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد، في قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ويقود الدولي المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي، على الرغم من الأنباء التي ترددت خلال الاَونة الأخيرة حول رحيل اللاعب لاتحاد جدة.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أكدت بإن مباراة الريدز أمام نيوكاسل تعد الأخيرة للفرعون المصري، حيث سيسافر لمدينة دبي لإجراء الكشف الطبي، من أجل الانتقال لاتحاد جدة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

الوسط: سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، واتار إندو.

الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز.

ويخوض نيوكاسل وليفربول المواجهة وهدفهما حصد الثلاث نقاط، مما يجعل المواجهة مثيرة وحماسية قبل انطلاقها.

ونجح نيوكاسل في تحقيق فوزًا كبيرًا على أستون فيلا بنتيجة 5/1، قبل الهزيمة من مانشستر سيتي بهدف نظيف في الجولة الثانية من البريميرليج.

بينما حقق ليفربول الفوز في المواجهة الماضية أمام بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل تعادله مع تشيلسي في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.

نيوكاسل وليفربول.. الموعد والقنوات الناقلة

تبدأ مواجهة نيوكاسل أمام ليفربول المرتقبة في السادسة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب جيمس بارك.

وتُذاع المواجهة على شبكة قنوات beIN Sports 1 HD Premium، و beIN Sports HD 1 English.