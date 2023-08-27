ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مستحق بالدوري الأمريكي

تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي من قيادة فريقه لتحقيق فوز مهم علي نظيره نيويورك ريد بولز، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وشهدت المباراة جلوس ميسي علي دكة البدلاء في بداية اللقاء، قبل أن يشارك في الشوط الثاني ويضع بمصته بتسجيل هدف في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي من نثر سحره في الدوري الأمريكي بعدما سجل للمباراة السابعة على التوالي مع إنتر ميامي، وقاده للفوز التاسع منذ إنتقاله إليه.

حيث خاض ميسي مع إنتر ميامي 9 مباريات فاز فيهم جميعهم، وتمكن من المساهمة في 14 مرة، حيث سجل 11 هدف وصنع 3.

وافتتح ديجو جوميز لاعب فريق إنتر ميامي التسجيل في الدقيقة 37، بعد عرضية من نوح ألين ليمنح التقدم لرفاق ميسي.

ثم شارك كل من ليونيل ميسي ودي أندري يدلين وسيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، ونجح ميسي في تسجيل هدف تعزيز الفوز بالدقيقة 89 بعد تمريرة متبادلة مع بنيامين كريماتشي.

هدف ميسي مع إنتر ميامي

بهذا الفوز رفع فريق إنتر ميامي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع والعشرين بعدما لعب 23 مباراة ولم يصبح في المركز الأخير، بينما تجمد رصيد نيويورك ريد بولز عند النقطة 29 في المركز الثاني والعشرين من 25 مباراة.