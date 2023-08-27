وفد من الاتحاد الأوراسي يتفقد إجراءات الرقابة على تصنيع وتداول الأعلاف

أكد الدكتور أحمد العكازي، مدير الاقليمي للاغذية و الاعلاف، أن زيارة الوفد الروسي و الذي يضم خبراء ومسئولين من الطب البيطري و الانتاج الحيواني والصحة الحيوانية للاتحاد الاوراسي خطوة مهمة لمراجعة وتدقيق اجراءات الفحص لكل مدخلات صناعة الاعلاف.

اعتماد الجهات الرقابية كالمركز الاقليمي للاغذية

واضاف العكازي، أن الزيارة تساهم في اجراءات اعتماد الجهات الرقابية كالمركز الاقليمي للاغذية والاعلاف بدءا من اجراءات التسجيل للمنتجات المستوردة والمحلية الصنع و سحب العينات بالمواني والمنافذ الجمركية والتحليل الكيماوي و اجراءات الرصد و التتبع وتحليل المخاطر والرقابة الداخلية علي مصانع الاعلاف. و قد زار الوفد بعض المعامل ومنها معمل التكنولوجيا الحيوية وعاينوا خطوات العمل منذ استلام العينات حتي اصدار الشهادات و ارشفة النتائج بقواعد البيانات .

وجدير بالذكر أن الاتحاد الاوراسي هو كيان اقتصادي وسياسي يضم عدد من الدول الاوربية والاسيوية مثل روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء وغيرهم.

يأتي ذلك في اطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح اسواق جديدة و الارتقاء بالمنتجات المصرية استقبل المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف وفدا رسميا من الاتحاد الأوراسي لتفقد اجراءات الرقابة علي تصنيع وتداول الأعلاف وخاماتها واضافاتها.