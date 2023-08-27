وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري بالداخلة

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران في حادث مروري، صباح اليوم الأحد، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وفقًا لبلاغ غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الوادي الجديد، تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري، نتج عنه وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

الحادث وقع عندما انقلبت سيارة ملاكي على طريق "القلمون - الدهوس" في مركز الداخلة. ونتج عن هذا الحادث وفاة محمد حسن أحمد محمد في ال٤٥ من عمره، بينما أصيب كل من محمد أحمد محمود في ال٢٩ من عمره وجمال محمود عبد الرحمن في ال٦٠ من عمره بجروح وإصابات متنوعة في مختلف أجزاء الجسم.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة. بينما تم إيداع المصابين في قسم الاستقبال والطوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير محضر بالحادثة، وتم إبلاغ النيابة العامة للبدء في التحقيقات. ومن جانبها، تعمل وحدة مرور الداخلة بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز على رفع آثار الحادث من الطريق، بهدف استعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وتدعو الشرطة جميع السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بقوانين المرور، والتأكد من صلاحية وسلامة المركبات، بهدف الحد من وقوع حوادث الطرق والمحافظة على سلامة الجميع.