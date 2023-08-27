ننشر أسعار اللحوم والأسماك بـ أسواق البحيرة

تجولت (بوابة الوفد) داخل أسواق الخضراوات والفاكهة، في قري ومدن محافظة البحيرة، في الساعات الأولى من نهار اليوم الأحد، حيث تلاحظ استمرار انخفاض الأسعار عن الأسابيع الماضية، حيث تراوحت أسعار اللحوم الطازجة ما بين 270 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو، بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع ما بين 170 إلى 200 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة ما بين 160 إلى 200 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة ما بين 140 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

وشهدت أسعار الأسماك سواء الطازجة أو المجمدة ،صباح اليوم الأحد ثبات في الأسعار، ولليوم الثاني على التوالي بأسواق مدن وقرى محافظة البحيرة، حيث تراوحث أسعار البوري ما بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو حسب الحجم.

بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم ما بين 260 إلى 300 جنيه للكيلو بينما تراوحت أسعار أحجام المتوسطة ما بين 220 إلى 250 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة ما بين 170 إلى 200 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد ما بين 150 إلى 200 جنيه للكيلو.

وفي أسواق الأسماك تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة ما بين 80 إلي 90 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة ما بين 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام صغيرة ما بين 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.