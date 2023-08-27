«هيرميس» للوساطة تتربع على عرش شركات السمسرة

14.6% نسبة الاستحواذ

تربعت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية على عرش شركات السمسرة فى البورصة محققة قيمة تداولات بلغت 2.500 مليار جنيه، لتستحوذ بذلك على 14.6% من قيم تداولات السوق، مسجلة حجم تداولات بلغت 444 مليون ورقة مالية.

جاء فى المركز الثانى التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية مستحوذا على 7.3%، ومحققا قيم تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه، بكمية تداولات 227.2 مليون ورقة مالية، وكان المركز الثالث من نصيب شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، حيث سجلت قيمة تداولات 1.1 مليار جنيه، مستحوذة على 6.9%، ثم أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات بقيم تداولات 1.1 مليار جنيه، وبنسبة استحواذ 6.6%.