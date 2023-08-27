الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

14.6% نسبة الاستحواذ

«هيرميس» للوساطة تتربع على عرش شركات السمسرة

هيرميس
هيرميس

تربعت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية على عرش شركات السمسرة فى البورصة محققة قيمة تداولات بلغت 2.500 مليار جنيه، لتستحوذ بذلك على 14.6% من قيم تداولات السوق، مسجلة حجم تداولات بلغت 444 مليون ورقة مالية.

جاء فى المركز الثانى التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية مستحوذا على 7.3%، ومحققا قيم تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه، بكمية تداولات 227.2 مليون ورقة مالية، وكان المركز الثالث من نصيب شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، حيث سجلت قيمة تداولات 1.1 مليار جنيه، مستحوذة على 6.9%، ثم أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات بقيم تداولات 1.1 مليار جنيه، وبنسبة استحواذ 6.6%.

 

 