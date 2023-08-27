جامعة المنيا الأهلية تعلن عن المرحلة الثانية لقبول الطلاب المتقدمين

أعلنت جامعة المنيا الأهلية عن المرحلة الثانية للقبول المبدئي للطلاب المتقدمين للالتحاق بجامعة المنيا الأهلية ، وذلك وفقا للحدود الدنيا الاتية، كلية الطب: (338 درجة بنسبة مئوية 82.4%)، كلية طب الأسنان: (329.5 درجة بنسبة مئوية 80.3 %) كلية العلاج الطبيعي: (325 درجة بنسبة مئوية 79.2 %)، كلية الصيدلة: (307.5 درجة بنسبة مئوية 75 %)، كلية الهندسة: (279 درجة بنسبة مئوية 68.05 %)، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: علمي رياضة (247 درجة بنسبة مئوية 60.24 %) – علمي علوم (295.5 درجة بنسبة مئوية 72.07 %)، برنامج الدعاية والاعلان والعلاقات العامة بكلية العلاقات العامة وإدارة الاعمال: (217.5 درجة بنسبة مئوية 53.05 %)، وللاستعلام عن القبول المبدئي وطباعة بطاقة الترشيح يرجى الدخول على الرابط التالي بالرقم القومي، https://www.minia.edu.eg/mnureg

واعلنت جامعة المنيا الأهلية ، أنه على الطلاب المقبولين مبدئيا سرعة طباعة بطاقة الترشيح والتوجه لمبنى جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة ، لإنهاء اجراءات القيد ، (تشمل تقديم اصول المستندات ودفع نصف الرسوم السنوية) ، وذلك من يوم الأحد الموافق 27 اغسطس وحتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 اغسطس 2023 ، في تمام الساعة الثالثة عصراً، هذا وسيسقط حق الطالب في القبول بعد هذا التاريخ (بالنسبة للطلاب المقبولين برغباتهم الاولى).

وتشمل إجراءات القيد ما يلي، أولاً، دفع أو استكمال دفع المصروفات السنوية المعلن للكلية او القسط الاول منها كشرط للقيد (50% من المصروفات المعلنة) وذلك من خلال اذن دفع بعد مراجعة الوراق والسداد بفرع البنك الاهلى بمدينة المنيا الجديدة.

و المستندات المطلوبة، أصل استمارة نجاح الثانوية العامة- أصل شهادة الميلاد- عدد 6 صورة شخصية- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر- بطاقة الترشيح (يتم طباعتها من الموقع عند الاستعلام عن القبول)- نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للذكور وذلك لتأجيل التجنيد- عدد (1) دوسيه بلاستيك.

وعلى الطلاب المتقدمين ولم يتم قبول رغباتهم الاولى، وقبلوا على الرغبة الثانية، يعتبرون على قوائم الانتظار الرغبة الاولى وسيعاد تنسيقهم لاحقا عقب انتهاء فرصة طلاب المرحلة الثانية ، في استكمال متطلبات القيد ، وذلك اذا لم ينهوا إجراءات قيدهم بالرغبة الثانية المقبولين بها ، حيث يعتبر ذلك بمثابة موافقة على هذه الرغبة دون انتظار للرغبة الاولى) .

وسيسقط حق اى طالب من المقبولين مبدئياً على رغباتهم الأولى في القبول بالجامعة ، حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة ودفع الرسوم الدراسية المقررة، (القسط الاول والذي يمثل نصف المصروفات السنوية المقررة) لكل كلية حتى الثالثة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023.

قبول الطلاب أعلاه هو قبولاً مبدئيا طبقا للبيانات المدخلة من قبل الطالب وفي حالة اكتشاف أي بيانات خاطئة عند تقديم اصول المستندات سيسقط حق الطالب في القبول، الطلاب المتقدمين بشهادات خلاف الثانوية العامة (الثانوية العامة العربية والشهادات المعادلة والاجنبية) سيتم اعلان نتيجتهم لاحقا عقب معادلة تلك الشهادات من قبل المجلس الاعلى للجامعات الخاصة والأهلية