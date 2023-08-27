يتقدم الكثير من المواطنين للحصول على معاش تكافل وكرامة، ولكن عند الاستعلام عن القبول يفاجأون أنهم تم رفضهم، ولن يستطيعوا الحصول على المعاش، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت شروطًا للحصول على معاش تكافل وكرامة 2023.

أسباب تمنعك من الحصول على معاش تكافل وكرامة

وهناك الكثير من الأسباب التي يتم على إثرها منع المواطن من الحصول على منحة معاش تكافل وكرامة يمكن حصرها خلال التالي:

أن يكون المتقدم يمتلك محلًا تجاريًا أو أكثر

امتلاك المتقدم رؤوس مواشي ثلاثة أو أكثر

أن يكون المتقدم لديه ملكية أرض زراعية نصف فدان فأكثر.

دفع المتقدم إيجار أرض زراعية فدان فأكثر.

امتلاك المتقدم عقار أو أكثر بخلاف السكن.

عمل المتقدم بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني

امتلاك المتقدم أو اشتراكه في مشروعات خاصة مسجلة أو غير مسجلة

حصول المتقدم على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

سفر المتقدم خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول ببرنامج تكافل وكرامة.

تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

امتلاك المتقدم سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

دفع المستقدم مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويًا.

امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر ماكينة طحين خلاط بناء.