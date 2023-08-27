السعودية.. طريقة الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر

السعودية.. طريقة الاستعلام عن حساب المواطن يعد اهتمام قطاع كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وتهتم تهم الحكومة السعودية ببرنامج حساب المواطن من أجل توفير الدعم المادي لغير القادرين، وذلك من أجل شراء احتياجاتهم من السلع الغدائية.

حساب المواطن

وفي سياق ذلك أصدر برنامج حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 70 من الدعم المستحق لشهر سبتمبر المقبل، كما كشف عن كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية للمواطنين حتى يتمكنوا من الاستفادة من دعم البرنامج.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70

ويتساءل الآلاف من المواطنين عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70، والتي من المقرر أن يتم صرفها في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولكن يجب أن يكون يوم عادي وليس عطلة رسمية في المملكة السعودية.

طريقة الاستعلام عن برنامج حساب المواطن

في البداية يجب الدخول على موقع حساب المواطن من هنا

يجب اختيار استعلام حساب المواطن

إدخال بيانات بيانات المواطن المراد الاستعلام عنه.

يجب التأكد من البيانات، والنقر على استعلام.

أخيرًا تظهر أمامك كافة البيانات.

فئات المستحقة للدعم الإضافي في حساب المواطن

المستفيدين من برامج الضمان المالي المطورة

حاملي بطاقات التنقل.

الأسر السعودية.

أصحاب الدخل المحدود.

أصحاب الدخل المتوسط.

الأفراد السعوديون غير المتزوجين.

أبناء المرأة المتزوجة من أجنبي.

زوجة المواطن ذو الجنسية السعودية.

المطلقات والأرامل المعيلة لأطفال.

أصحاب الدخل فوق المتوسط من يستفيدون بشكل جزئي.