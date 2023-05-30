طريقة تحديث الراتب الشهري في حساب المواطن

أشار برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، إلى أن تغيير الراتب الشهري للمواطن يؤثر بشكل مباشر على الدعم المقدم من البرنامج.

وأجاب البرنامج على أحد المستفيدين من دعم حساب المواطن عبر "خدمة المستفيدين" الخاصة بالبرنامج على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وتتلقى الأسئلة بشكل مستمر وتجيب عليها.

فيما أكدت خدمة المستفيدين أن تغيير الراتب الشهري يؤثر على تلقي الدعم مشددة على ضرورة التوجه إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج وتحديث الراتب الشهري وغيره من بيانات المستفيد، في حال طرأ أي تغيير عليها.

خطوات تحديث البيانات في برنامج حساب المواطن

وذكرت المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن أن التحديث في البيانات يتم عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى حساب المستفيد في البرنامج.

الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.

النقر على الإفصاح عن الدخل.

تعديل الدخل.

الضغط على أيقونة حفظ.

وتابعت أنه سيتم التحقق بعد ذلك من البيانات لدراسة الاستحقاق مرة أخرى، داعية المواطن لمعرفة قيمة الاستحقاق عبر استخدام حاسبة الدعم التقديرية .

موعد إيداع دعم دفعة يونيو

يذكر أن برنامج حساب المواطن كان قد أعلن موعد إيداع مستحقات دفعة شهر يونيو المقبل في حسابات المستفيدين من الدعم، يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م، أي بعد موعد الصرف المعتاد بيوم، حيث أن إيداع الدعم يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، بينما حين يصادف يوم الصرف مع الاجازة الإسبوعية بالمملكة العربية السعودية "الجمعة والسبت"، يتم الصرف يوم قبله أو بعده.