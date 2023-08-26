السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انهيار مبانٍ في شمال الهند نتيجة الأمطار والفيضانات.. مشاهد مروعة

انهيارات أرضية
انهيارات أرضية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الاخيرة، عدد من الفيديوهات والتي تظهر انهيار مجموعة من المباني في منطقة "كولو" بولاية "هيماشال براديش" شمال الهند، وتأتي هذه الانهيارات نتيجة الأمطار والفيضانات التي تشهدها المنطقة الجبلية منذ أيام.

مشاهد مروعة لانهيار مبانٍ في الهند

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وتعرضت هذه المنطقة في الهند للعديد من الأمطار والفيضانات والتي تسببت بانزلاقات طينية شديدة، مما أدى إلى انهيار عدد من المباني الموجود شمال الهند، كما أن الانزلاقات الطينية تحركت وهدمت مبانٍ كبيرة، بالقرب من موقف للحافلات في بلدة آني.

وتتعرض عدد من المناطق في الهند لهطول كميات كبيرة من الأمطار، حيث إن مدينة شيملا، وهي المدينة الأخرى الأكثر تضررا من الأمطار، شهدت تهاطل 190 ملم من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأدت الأمطار الغزيرة التي انهمرت على ولايات الهيمالايا الشمالية في الهند، إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مما أسفر وقوع إصابات وأضرارا جسيمة وإغلاق مئات الطرق السريعة وتعطيل المؤسسات التعليمية، حيث إن هناك العديد من الأماكن والمناطق في الهند تضررت هذا العام بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار.

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