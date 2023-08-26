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السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بسبب الأمطار والسيول.. مكة ترفع درجة التنبيه إلى الإنذار الأحمر

طقس المملكه السعوديه
طقس المملكه السعوديه

أعلنت إمارة مكة المكرمة، اليوم السبت، رفع درجة التنبيه إلى الإنذار الأحمر، بسبب هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد وجريان السيول، بحسب بيان لها.

وأصدر المركز الوطنى للأرصاد السعودى، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة على كافة أنحاء منطقة مكة، والتي ستكون مصحوبة بنشاط للرياح وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول.

ودعت مديرية الدفاع المدنى بالمنطقة من جهتها الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وشهدت مكة موجة من الطقس السيئ خلال الأيام الماضية، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منصة إكس.

كذلك حذر المركز الوطنى للأرصاد السعودى، من حالة مماثلة من هطول أمطار متوسطة على كافة أنحاء منطقة مكة، والتي ستكون مصحوبة بنشاط للرياح وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول، بالمدينة المنورة.

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