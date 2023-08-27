شاشة كمبيوتر و25 خلاط مياه.. تفاصيل ضبط المتهم بسرقة مدرسة في أوسيم

نجحت مباحث الجيزة في القبض على عاطل أثناء سرقته أجهزة كهربائية من داخل مدرسة ابتدائية في منطقة أوسيم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا من خفير مدرسة ابتدائية، بضبط لص داخل المدرسة أثناء محاولة سرقة بعض الأجهزة.

رجال المباحث توجهوا إلى مكان الواقعة، وبسؤال خفير المدرسة أفاد أنه لاحظ قيام شخص بحمل بعض الأجهزة الخاصة بالمدرسة وتجميعها داخل فناء المدرسة، فأمسك به.

وتبين من المعاينة والفحص أن المتهم عاطل، 40 سنة، والمسروقات عبارة عن شاشة كمبيوتر، و10 كاميرات مراقبة، وريسيفر، و8 كالون باب، و25 خلاط مياه بلاستيك.

وبمواجهة المتهم أمام المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم، اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سقوط نصاب يخدع الطلبة بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص أنشأ كيانا وهميا للنصب والاحتيال على الطلبة والاستيلاء على اموالهم بحجة تسفيرهم لاستكمال دراستهم بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وأنها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة، وعقب افتضاح أمره قام بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفه المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياه والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامي .



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى عبارة عن "شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية - مستندات خاصة للطلبة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية والتي تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج- إيصالات إيداع نقدية- صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"- رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينه وبين ضحاياه تفيد نشاطه الإجرامي".



بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

سقوط لص متعلقات السيارات في الزيتون



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، لقيامه بسرقة "ريادتير" من داخل سيارة بأسلوب "الفك" حال توقفها بدائرة القسم.

وبمناقشته اعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة "البطاريات ، الردياتيرات" من داخل السيارات بأسلوب "الفك"، وأقر بارتكابه عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه والأدوات المستخدمة.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

