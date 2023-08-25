حبس عصابة سرقة أسلاك كهربائية بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة اتهام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بالقاهرة وذلك لكشف ملابسات الحادث.

حبس تشكيل عصابي لسرقة أسلاك كهربائية بمدينة نصر

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بقطعة أرض بمنطقة مدينة نصر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمين بدائرة القسم)، وبمواجهتهما اعترفا بإضرام النيران ببعض الأسلاك الكهربائية سبق سرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبيعها لشخصين (مالك مخزن "له معلومات جنائية"، وآخر - مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما.

حبس سائق طعن زميله لخلافات على أولوية التحميل في رمسيس

أمرت نيابة وسط القاهرة، باستعجال تقرير الطب الشرعي بواقعة طعن سائق لزميله بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما على أولوية تحميل الركاب فى ميدان رمسيس وذلك لكشف ملابسات الحادث

رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن حدوث مشاجرة بين شخصين وقيام أحدهما بالتعدي على الآخر بالضرب وإحداث إصابته بمنطقة الأزبكية بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بمحافظة بني سويف).. وبمواجهته أقر بقيامه بالتشاجر مع سائق سيارة أجرة بسبب خلاف بينهما حول أولوية تحميل الركاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما قررت نيابة المطرية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة احتجاز شاب والتعدى عليه بالضرب.

ونجحت الداخلية فى ضبط مرتكبى واقعة احتجاز أحد الأشخاص بالقاهرة والتعدى عليه وإحداث إصابته باستخدام "كلب" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بسماع صوت استغاثة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.

بالإنتقال للشقة محل البلاغ تبين وجود (3 أشخاص) تم ضبطهم ، وبصحبتهم (عامل "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") ، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المذكورين وإتهموه بسرقة "كاسيت وسماعات" من مركبة "توك توك "ملك أحدهم وإصطحبوه بالدراجة بدعوى إنهاء الخلاف ، وقاموا باحتجازه بالشقة محل البلاغ ، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها عن طريق "كلب" استخدموه لعقره وتصويره، تم ضبط الكلب "غير مرخص".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، لرفضه الاعتراف بمكان إخفاء المسروقات.

وبمواجهة المجنى عليه بأقوال المتهمين أنكر إرتكاب واقعة السرقة وإتهمهم بإحداث إصابته المنوه عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.