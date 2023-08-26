بسبب سرقة محبس.. مياه الصرف تغمر 10 أفدنه بقوص بقنا

تسبب حدوث سرقة لأحد محابس خطوط شبكة مياه الصرف الصحي على طريق المخزن بالقرب من مدخل مدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم السبت إلى حدوث تسريب ضخم لمياه الصرف الصحي بأحد أطراف المدينة المطلة على الزراعات ما تسبب في غرق ما يقرب من ١٠ افدنه من الأراضى الزراعية جرى غمرها بمياه الصرف الصحي.

من جهته صرح الدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، فى اتصال مع "الوفد"، أن العمل مستمر منذ ورود البلاغ بوجود تسريب فى مياه الصرف الصحي فى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم وإلى الآن، مضيفاً إلى أنه من المقرر فتح مياه الشرب خلال ساعة من الان، ذاكرا إلى أنه يجرى الان أعمال ربط واختبار المحبس، بعد الانتهاء من أعمال شفط المياه المتراكمة حول المحبس، ومن ثم فتح مياه الشرب على المدينة .

واضاف الشعينى، إلى انه جرى قطع مياه الشرب النقية عن المدينة بالكامل كاجراء احترازي للحد من تدفقات المياه المصروفة علي الشبكات حتي تتمكن الاطقم الفنية من معالجة العطل، كما دفعت الشركة بسيارات الكسح لشفط المياه بالمناطق المتأثرة والعمل على رفع كافة تراكمات المياه وفتح الطريق امام حركة المارة والسيارات تحقيقا للسيولة المرورية وعدم تأثر حركة السير، فضلا علي انه تم استدعاء مسئولي الزراعة لحصر المساحات المنزرعة المتضررة والتى تقدر بحوالى ١٠ افدنه ٦ افدنه منهم أرض فضاء، والباقى مزروع بزراعات الذرة الشاميه .

وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بيانا جاء فيه :

تعتذر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عن قطع المياه عن مدينة قوص وبعض القرى نتيجة محاولة سرقة محبس بغرفة محابس خط الطرد الرئيسى مما يضطر الشركة لقطع المياه لتخفيف ضغط الصرف الصحى تجنبا لحدوث طفوحات بكافة ارجاء المدينة والقرى ومحطات الرفع .

وتم توفير سيارات مياه لتلبية احتياجات المواطنين الضرورية . وجارى السيطرة على الموقف والإصلاح