سجل المواجهات المباشرة بين بيرنلي واستون فيلا في الدوري الأنجليزي

يلتقي في تمام الرابعة من عصر الأحد فريقا بيرنلي واستون فيلا ضمت مباريات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز والتي ستجمع الفريقين على ملعب تيرف مور الخاص بفريق بيرنلي.



يدخل فريق بيرنلي المباراة وهو خالي الوفاض من النقاط بعدما خسر اللقاء الأول في الدوري الأنجليزي على ملعبه أمام مانشيستر سيتي حامل اللقب بثلاثة أهداف ثم تأجل لقاءه الثاني أمام فريق لوتون تاون وهو ما سيجعل الفريق أكثر تصميما على الحصول على نقاط المباراة الثلاثة أمام منافس ليس بالسهل .



أما استون فيلا فقد نجح في الجولة الثانية في الفوز بأربعة أهداف نظيفة على فريق ايفرتون على ملعب فيلا بارك ليعوض خسارته الكبيرة في الحولة الاولى امام نيوكاسل بخمسة أهداف مقابل مقابل هدف.



التقي بيرنلي مع أستون فيلا عبر تاريخهما في الدوري الإنجليزي في 79 مباراة فاز بيرنلي في 30 مباراة وفاز أستون فيلا في 29 مباراة وتعادل الفريقين في 20 مباراة وسجل بيرنلي 123 هدفا و استون فيلا 128 هدفا .



أما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب بيرنلي فقد شهدت تفوقا كبيرا لاصحاب الأرض فقد لعب الفريقين 39 مباراة حيث فاز بيرنلي في 25 مباراة وتعادلا في تسع مباريات ولم يفز استون فيلا سوى في خمسة مباريات.

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مباريات جمعت بيرنلي مع استون فيلا في مختلف المسابقات الرسمية

27 فبراير 2010 استون فيلا - بيرنلي : 5 / 2

27 أكتوبر 2010 استون فيلا - بيرنلي : 2 / 1 كأس رابطة المحترفين

29 نوفمبر 2014 بيرنلي - أستون فيلا : 1/ 1

24 مايو 2015 استون فيلا - بيرنلي : 0 / 1

28 سبتمبر 2019 استون فيلا - بيرنلي : 2 / 2

1 يناير 2020 بيرنلي - استون فيلا : 1 / 2

17 ديسمبر 2020 استون فيلا - بيرنلي : 0 / 0

27 يناير 2021 بيرنلي - استون فيلا : 3 / 2

7 مايو 2022 بيرنلي - استون فيلا : 1 / 3

19 مايو 2022 استون فيلا - بيرنلي : 1 / 1