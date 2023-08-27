مغامرة مثيرة.. رومانسية على ارتفاع 90 مترا فوق الشلال (صور)

يسعى المشاهير فى جميع أنحاء العالم على لفت انتباه جمهورهم من خلال أفعال ومواقف مختلفة من شأنها إحداث رد فعل كبير خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعى وهذا ما فعله مؤخرا مغنّي الراب "OnPointLikeOp" والذى أقدم على تنفيذ مغامرة فريدة مليئة بالإثارة في البرازيل، عندما اصطحب حبيبته لقضاء لحظات رومانسية في مكان لا يخطر على البال.



وشارك الحبيبان مقطع فيديو لهما وهما يتناولان وجبة طعام على طاولة معلقة على ارتفاع 295 قدمًا (90 مترًا) فوق شلال في البرازيل، وتقدم إحدى شركات السياحة العالمية نزهات فريدة من نوعها فوق شلال "كاسكاتا دا سيبولتورا" في البرازيل.



وظهرت كريستيانا هيرت وتبلغ 28 عامًا، إلى جوار صديقها مغني الراب، في مقطع خلال تناول الطعام فوق قمة الشلال، وحصد الفيديو مشاهدات واسعة وإعجابًا شديدًا، وشرحت كيف قادا سيارات الدفع الرباعي وعربات الكثبان الرملية للوصول إلى الشلال، الذي يقع على بعد حوالي ساعة بالسيارة من مدينة "كاكسياس دو سول"، وكشفت أنهما كانا بحاجة إلى السير لفترة قصيرة عبر النهر نفسه للوصول إلى منصة الانزلاق التي تم بناؤها على حافة الشلال.

تم بعد ذلك ربط كريستيانا وحبيبها بحزام وجلسا على طاولة النزهة، التي تم تثبيتها على حبل الانزلاق، موضحة أن طاقم الشركة السياحية قاموا بتحريك الطاولة على طول الحبل الانزلاقي، تاركين الحبيبين متدليين فوق المياه المتدفقة.

وبلغت تكلفة هذه التجربة 450 دولارًا (352 جنيهًا إسترلينيًا) وتضمنت صورًا فوتوغرافية ولقطات بطائرة دون طيار لتاريخ النزهة.

