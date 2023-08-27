سجل المواجهات المباشرة بين شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الأنجليزي

سيكون مانشيستر سيتي على موعد جديد للدفاع عن لقبه كبطل للدوري الأنجليزي الممتاز في المواسم الثلاث الأخيرة عندما يلتقي مع شيفيلد يونايتد الصاعد هذا الموسم على ملعب الاخير برامول لين.



يدخل مانشيستر سيتي المباراة بعدما حقق انتصارين في الجولتين الاولى والثانية على كل من بيرنلي خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل لاشىء ثم على نبوكاسل في واحدة من المباريات الهامة بهدف مقابل لاشىء.



أما شيفيلد يونايتد فقد خسر مباراتيه الأولى أمام كريستال بالاس بهدف نظيف على ملعبه والثانية خارج ملعبه امام نوتنجهام فوريست بهدفين مقابل هدف.

على مستوى الدوري الأنجليزي التقى الفريقين في 102 مباراة حقق شيفيلد يونايتد الفوز في 28 مباراة وتعادلا في 29 مباراة و فاز مانشيستر سيتي في 45 مباراة وسجل شيفيلد يونايتد 147 هدف ودخل مرماه 175 هدف من هجوم مانشيستر سيتي .



على صعيد المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب شيفيلد يونايتد فقد لعب الفريقين 51 مباراة تساوت فيها الكفة بين الفريقين حيث حقق شيفيلد يونايتد 18 انتصارا و مانشيستر سيتي 18 انتصارا وتعادلا في 15 مباراة وسجل أصحاب الملعب 87 هدفا بينما أحرز الزوار 82 هدفا .



وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مواجهات جمعت الفريقين في المسابقات الرسمية:

16 أكتوبر 2001 مانشيستر سيتي - شيفيلد يونايتد : 0 / 0

1 يناير 2002 شيفيلد يونايتد- مانشيستر سيتي : 1 / 3

14 أكتوبر 2006 مانشيستر سيتي - شيفيلد يونايتد : 0 /0

26 ديسمبر 2006 شيفيلد يونايتد - مانشيستر سيتي : 0 / 1

27 يناير 2008 شيفيلد يونايتد - مانشيستر سيتي : 2 / 1

29 ديسمبر 2019 مانشيستر سيتي - شيفيلد يونايتد: 2 / 0

21 يناير 2020 شيفيلد يونايتد - مانشيستر سيتي : 0 / 1

31 أكتوبر 2020 شيفيلد يونايتد - مانشيستر سيتي : 0 / 1

30 يناير 2021 مانشيستر سيتي - شيفيلد يونايتد : 1 / 0

٢٢ أبريل ٢٠٢٣ مانشيستر سيتي - شيفيلد يونايتد : ٣ / ٠