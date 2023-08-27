معنى ومواطن وأهمية حسن الظن بالله

حسن الظن بالله من صفات المتقين ويُقصد بحسن الظن بالله: توقُّع كلِّ جميل وحَسَن من الله -تعالى-؛ فيظن العبد بربه الرحمة ويرجو ذلك مع الأخذ بكافة الأسباب وسؤال الله -تعالى- ألا يكله إلى تلك الأعمال، وإنما إليه وحده، وهو من أعمال القلوب، وما أُعطي العبد المؤمن خيراً أفضل من حسن الظنِّ بخالقه، فحسن الظنّ بالله -تعالى- من حُسن عبادة العبد.

وثبت عن الرسول الكريم في الحديث القدسيّ: (يقول الله -عزّ وجلّ-: أنا عندَ ظنِّ عبدي بي وأنا معه حيثُ يذكُرُني إنْ ذكَرني في نفسِه ذكَرْتُه في نفسي وإنْ ذكَرني في مَلَأٍ ذكَرْتُه في مَلَأٍ خيرٍ منهم وإنْ تقرَّب منِّي ذراعًا تقرَّبْتُ منه باعًا وإنْ أتاني يمشي أتَيْتُه هَرولةً).

فكلُّ ما يظنُّه العبد بربّه سيعطيه إياه، إن كان شرّاً فشرّ، وإن كان خيراً فخير، وذلك لأنّ الخير والفضل كله بيد الله، فمن حسن الظن بالله مثلاً الإنفاق على الأهل، والولد، وفي سبيل الله -تعالى-، وعدم خشية الفقر والفاقة، بل يُحسن العبد الظنّ بأن الله يُخلِف ما أنفق ويزيده له.

مواطن حسن الظن بالله يجب على العبد المؤمن أن يُحسن ظنّه بخالقه في كلِّ أحواله؛ في اليسر والعسر، وفي الرخاء والشدة، وفي الغنى والفقر، وفي الصحة والمرض، وأكثر ما يتجلى ويظهر حسن الظن بالله -تعالى- فيما يأتي من مواطن:

عند الشدة والكرب الكثيرُ من الناس في رخائهم يشكرون الله -تعالى- ويُثنون عليه، ولكن إذا اشتدّ الخَطب، وضاقت عليهم الأرض بما رَحُبت سخطوا وأساؤوا الظنّ بخالقهم، ولكن يجب على العباد أن يًحسن الظن في مواقف الشدّة، فقد أنزل الله رحمته على الثلاثة الذين تخلّفوا في معركة بدر عندما أحسنوا الظن بالله ولجؤوا له وحده. عند الدعاء أحياناً يستجيب الله -تعالى- لدعاء عبده في الحال، أو بعد فترةٍ وجيزةٍ، فيفرح العبد فرحاً شديداً، ولكن إذا تأخرت استجابة الله للدعاء لحكمة منه -عز وجلّ- يقول: دعوت ولم يُستجب لي، وما إلى غير ذلك من الألفاظ الدالة على سوء الظن. عند الموت أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا يموت العبد إلا وهو يُحسن الظنّ بمولاه -جلّ وعلا-، فالله -تعالى- أرحم بعبده من الأمّ بولدها. عند ضيق العيش من ضاقت به سبل الحياة وكسبها، فلا يلجأ للخلق ويطلب منهم العون، ففي هذا ذلٌّ وافتقارٌ لهم، بل عليه أن يلجأ لله -تعالى-، وأن يُحسن الظنّ به؛ فهو خير الرازقين، وخزائنه لا تنفد. عند التوبة الله -تعالى- أمر عبده كلما أذنب بالاستغفار والتوبة، والرجوع إليه، ووعده بالعفو والمغفرة، فمهما عَظُمت الذنوب والخطايا وتكرّرت فباب الله لا يُغلق في وجه من عاد إليه، وعليه ألا يُنصت لوساوس الشيطان، وتقنيطه من رحمة الله، ومغفرته، لينزلق أكثر في وحول المعاصي. عند عِظَم الدَّين الله يقضي الدين عن المَدين بحسن ظنّه به، وتوكله عليه بطرقٍ ليست بحسبانه. أهمية حسن الظن بالله حسن الظن بالله -تعالى- له أهمية كبيرة في حياة الفرد المسلم؛ وسنبيّن هذه الأهمية فيما يأتي:

أوصى النبي الكريم الأمة الإسلامية بحسن الظن بالله -تعالى- لما له من فوائد كثيرة تعود على الفرد بالخير. يرتبط حسن الظن بالله -تعالى- بمسائل أخرى عقدية؛ مثل التوكل والثقة بما عند الله -تعالى-. أثر حسن الظن بالله -تعالى- على حياة المؤمن الدنيوية والأخروية.

