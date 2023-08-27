نيوكاسل يبحث عن انتصاره الأول على ليفربول منذ 2821 يومًا

يبحث نيوكاسل يونايتد عن الانتصار الأول له على ليفربول في الدوري الإنجليزي، منذ 2821 يومًا، إذ يعود آخر فوز حققه نيوكاسل على الريدز إلى إلى السادس من ديسمبر لعام 2015 في الأسبوع الخامس عشر من البريميرليج على ملعب سانت جيمس بارك حينما فاز بهدفين دون رد.

ومنذ ذلك اليوم لم ينجح نيوكاسل في تحقيق الفوز على ليفربول، إذ تلقى تسع هزائم وأربعة تعادلات في المواجهات التي جمعت بينهما بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقابل ليفربول ونيوكاسل في 56 مباراة في الدوري الإنجليزي منذ تطبيق نظام الاحتراف في تسعينيات القرن الماضي، وكانت الغلبة كاسحة لصالح الريدز بواقع 33 انتصارا مقابل 11 انتصارا لصالح نيوكاسل وكتب التعادل نتيجة 12 مباراة بين الفريقين.

ملعب سانت جيمس بارك كان شاهدًا على انتصارات نيوكاسل كلها باستثناء مباراة واحدة كانت على ملعب أنفيلد في الأسبوع الأخير من موسم 1994.

قمة إنجليزية

يستقبل ملعب سانت جيمس بارك، أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول، مساء اليوم الأحد، عند دقات السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول وفي جعبته أربع نقاط يحتل بهم المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد التعادل مع تشيلسي ثم الفوز على بورنموث بثلاثية مقابل هدف في الجولة الماضية، في المقابل استهل نيوكاسل مشواره باكتساح أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل هدف ثم تلقى الخسارة من مانشستر سيتي، ليحتل المركز السادس في الترتيب بثلاث نقاط.

وكان نيوكاسل قد أنهى الموسم الماضي في الدوري الانجليزي محتلا المركز الرابع برصيد 71 نقطة ويليه ليفربول خامسا بفارق أربع نقاط، ليشارك نيوكاسل في دروي أبطال أوروبا لتواجده في المربع الذهبي بينما يشارك ليفربول في الدوري الأوروبي.

فرس الرهان

يعد محمد صلاح هو فرس الرهان في كتيبة يورجن كلوب خلال السنوات الماضية، لما يقدمه من مردود فني كبير داخل الميدان، لذا سيعول على المدرب الألماني أمام نيوكاسل للخروج بنتيجة جيدة، ويبحث محمد صلاح عن مواصلة سجله التهديفي بعدما شهدت الجولة الماضية أول أهدافه في الموسم الحالي والتي كانت أمام بورنموث وانتهت لصالح ليفربول بثلاثية مقابل هدف.