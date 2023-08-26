إطلاق نار جماعي في فلوريدا الأمريكية يُنهي حياة 4 أشخاص

لقى 4 أشخاص حتفهم وأُصيب آخرون في فلوريدا الأمريكية إثر حادث إطلاق نار جماعي في متجر، بـ جاكسون فيل، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن رئيس بلدية جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، قوله، اليوم السبت،: إن إطلاق نار في مدينة جاكسون فيل بولاية فلوريدا أدى إلى وقوع عدد من القتلى والإصابات.

من جهتها، ذكرت صحيفة “ميرور"، أن عدة أشخاص لقوا مصرعهم في إطلاق نار جماعي داخل متجر، حيث تحصن المشتبه به داخله في مواجهة مع الشرطة.

وأثار إطلاق النار في متجر دولار جنرال، الرعب في قلب جاكسونفيل فلوريدا الليلة.

وأكدت عمدة المدينة دونا ديجان، مقتل عدة أشخاص فيما أسمته "إطلاق نار جماعي".

وقد هرعت رئيسة البلدية بنفسها إلى مكان الحادث، قائلة لوسائل الإعلام المحلية إن هناك عدداً من القتلى وأكدت أن رجلاً تحصن في متجر دولار جنرال على طريق كينجز.

وأضافت: “هذا غير مقبول. إن إطلاق النار مرة واحدة أمر كبير للغاية، لكن من الصعب حقًا تحمل عمليات إطلاق النار الجماعية هذه”.

وفي وقت سابق، أُصيب 4 أشخاص، على الأقل، بإطلاق نار، وقع خلال مباريات لكرة القدم الأمريكية في مدرسة ثانوية في مدينة ديل سيتي في أوكلاهوما، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم السبت.

وقد هرع اللاعبون والجمهور في حالة من الذعر للخروج من ملعب مدرسة تشوكتاو الثانوية، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو.

بينما وصلت الشرطة إلى مكان إطلاق النار، قال رئيس شرطة تشوكتاو إن هناك 4 إصابات، وقد تم علاج أحد الطلاب في المدرسة الثانوية وخرج من المستشفى مصابًا بجرح في فخذه، كما هناك إصابة أخرى تنطوي على كسر في الساق.

ووفق وسائل إعلام محلية فإنه لا يوجد مشتبه بهم محتجزون في الوقت الحالي، لكن قناة "فوكس 25" قالت إن المشتبه به هو رجل أسود يرتدي سترة رمادية اللون، وقد تمكن من الهرب في سيارة مجهولة.

وقد طوقت الشرطة الملعب ومشطت المدرجات ومحيط المدرسة الثانوية بحثا عن مطلق النار، الذي يعتقد أنه أطلق 3 رصاصات، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث التي لا تزال مجهولة.

من ناحية أخرى، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي خلال زيارته الأردن إنه لا يمكن تصور أن تتخلى واشنطن عن منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أن الأردن من أقرب حلفاء أمريكا بالعالم.

وأضاف ميلي في مقابلة مع قناة "المملكة" الأردنية، أن "الأردن من أفضل أصدقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأن العلاقات العسكرية الأردنية الأمريكية وثيقة للغاية"، وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأردنية مهنية وكفوءة جدًا، وأن الجيش الأمريكي يقدم التدريب والاستشارات والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأردنية".

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