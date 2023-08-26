حملة تفتيشية على رخص الإعلانات بمدينة قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، مساء اليوم السبت، برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، وهاشم عبدالفتاح مدير إدارة الإعلانات بالوحدة، وعماد عزت عضو اللجنة الفرعية للإعلانات، حملة تفتيشية على رخص الإعلانات بمنطقة حوض عشرة بمدينة قنا.

وأسفرت الحملة عن وجود ١٠ محلات بدون ترخيص ، ٤ محلات منتهية الترخيص وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأوضح العميد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة والغير مرخصة ومتابعة إصدار تراخيص الإعلانات .