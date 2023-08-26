تطورات مفاجئة في ملف انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي

شهد ملف انتقال النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي تطورات مفاجئة كشف عنها برنامج الديوانية السعودي في حلقته اليوم السبت.

وقال مقدم برنامج الديوانية عبر قنوات السعودية الرياضية قبل قليل: " مصادر البرنامج أكدت أن محمد صلاح سيخوض أخر مباراة له مع ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، بعدها سيتوجه لدبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه لنادي الاتحاد ".

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد غدًا الأحد على ملعب سانت جيمس بارك في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

نيمار يشارك في تدريبات الهلال الجماعية

شارك النجم البرازيلي نيمار في جزء من تدريبات فريق الهلال السعودي الجماعية والتي أقيمت مساء اليوم السبت في إطار تحضيرات الزعيم لمواجهة الاتفاق يوم الاثنين المقبل في الدوري.

وكشف الأسطورة البرازيلية نيمار عن اقتراب عودته من الإصابة واقترابه من الوصول للجاهزية الكاملة من أجل المشاركة في مباريات الفريق، حيث يتوقع تواجده أمام الاتحاد في الجولة الخامسة.

ويستعد فريق الهلال لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد فريق الاتفاق يوم الاثنين المقبل على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وخاض الهلال حتى الآن 3 مباريات حصد من خلالها 7 نقاط، حيث فاز على أبها في الجولة الأولى وتعادل مع الفيحاء في الجولة الثانية، ثم فاز على الرائد في الجولة الثالثة.

ويتواجد الهلال في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن الاتحاد والأهلي المتواجدين في مركزي الصدارة والوصيف برصيد 9 نقاط لكل منهما.