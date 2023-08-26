إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق قنا سفاجا

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا_سفاجا" عند الكيلو 50 وتم الدفع بعددا من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا_سفاجا" وأسفر عن إصابة شخص وأبنائه الخمسة.

فقد أصيب كلًا من "محمد حسن، يبلغ من العمر 48 عامًا، وإصابة أبنائه الخمسة "حسناء محمد حسن، يبلغ من العمر 21 عامًا، حلا محمد حسن، يبلغ من العمر 16 عامًا، وندى محمد حسن، يبلغ من العمر 10 أعوام، وبسمة محمد حسن، يبلغ من العمر 8 أعوام، وكريم محمد حسن5 أعوام.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.