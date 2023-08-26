أوكرانيا تقصف أراضي جمهورية دونيتسك أكثر من 60 مرة

قامت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، بقصف جمهورية دونيتسك أكثر من 60 مرة، حسب ما أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين.

وقال بوشيلين: "تم تسجيل أكثر من 60 قصفا، وإطلاق 203 قذيفة مدفعية عيار 122 ملم، وعيار 152 و155 ملم، بما في ذلك قذائف عنقودية".

وصرح حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق أن القوات الأوكرانية، قصفت قرية أورازوفو بذخائر عنقودية من راجمة صواريخ من طراز "غراد" ونجم عن ذلك وقوع أضرار وإصابات.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن قذائف اليورانيوم التي تزود بها الدول الغربية أوكرانيا، ستجعل أراضيها "غير صالحة للعيش".

وأشارت زاخاروفا، في حديث لصحيفة "كومسمولسكايا برافدا"، إلى أنه "بسبب توريدات القذائف البريطانية والأمريكية المشعة والسامة للغاية التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، تتحول أوكرانيا إلى أرض غير صالحة للعيش".

دمرت أنظمة الدفاع الجوية الروسية، اليوم السبت، طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة بيلجورود، فيما تستمر أوكرانيا في هجومها المضاد، الذي يهدف إلى استعادة الأراضي الروسية، منذ عدة أشهر.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه “في 26 أغسطس، في حوالي الساعة 09:00 بتوقيت موسكو تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على منشآت في روسيا، وتم تدمير المركبة الجوية بدون طيار وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق منطقة شيبيكينسكي بمنطقة بيلجورود”.

وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة بدون طيار كانت تقترب من موسكو في منطقة إيسترا بإقليم موسكو هذه الليلة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في 25 أغسطس، إن روسيا تعرضت لهجوم في وقت مبكر من يوم الجمعة من قبل 42 طائرة بدون طيار أوكرانية، تم قمع 33 منها بأنظمة الحرب الإلكترونية، وأسقطت الدفاعات الجوية تسعا منها.

منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، سعى نظام كييف مراراً وتكراراً إلى تنفيذ ضربات بطائرات بدون طيار بالقرب من السكان المدنيين، والتي أحبطتها الدفاعات الروسية إلى حد كبير.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: