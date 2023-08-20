روسيا تُحبط 6 هجمات أوكرانية خطيرة على دونيتسك

أحبطت القوات الروسية، اليوم الأحد، 6 هجمات أوكرانية استهدفت منطقة دونيتسك، ما أسفر عن مصرع أكثر من 280 جندي أوكراني، فيما تستمر كييف في هجومها المضاد الذ يهدف لاسعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف إن وحدات من مجموعة القتال الجنوبية نجحت في منطقة دونيتسك، بدعم من الطيران العسكري وطيران الجيش، في صد 6 هجمات شنتها القوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنات كراسنوجوروفكا، وبيرفومايسكوي، وفيسيلوي، ومايوركس، وستاروميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف أنه بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة خلال اليوم الماضي أكثر من 280 جنديًا قتلوا أو جرحوا، و6 ناقلات مشاة قتالية، ومدرعتان قتاليتان، وسيارتان، ومنظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777 ، وطائرة D-20، ومدافع هاوتزر من طراز D-30.

ووفقا لكوناشينكوف، فقد تم تدمير مستودعات الذخيرة الميدانية الأوكرانية بالقرب من مستوطنات كونستانتينوفكا وإيفانو داريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قواتها دمرت مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء الهجوم الجوي الآلي 24 و79 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق توريتسك ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وفي سياق آخر، أبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الأحد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هولندا والدنمارك ستقدمان طائرات حربية من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.

وقال روته، في اجتماع مع زيلينسكي في قاعدة جوية هولندية، إن الطائرات سيتم تسليمها بمجرد "استيفاء شروط" لم يحددها.

جاء هذا الإعلان بعد دقائق من فحص روته وزيلينسكي لطائرتين رماديتين من طراز إف-16 كانتا متوقفتين في حظيرة طائرات بالقاعدة.

جاء العرض بعد يومين من قول هولندا والدنمارك إن الولايات المتحدة سمحت للدولتين بتسليم طائرات إف-16 أميركية الصنع إلى أوكرانيا.

ويمثّل إعلان روته اليوم أول تعهد فعلي بتسليم طائرات إف-16 للقوات المسلحة الأوكرانية.

من جهته قال زيلينسكي اليوم إنه توصل إلى اتفاق مع روته لنقل 42 طائرة من طراز إف-16 إلى كييف.

وقال زيلينسكي عبر تويتر إن هذه الطائرات سيتم استخدامها في التصدي للقوات الروسية، مؤكداً أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة لتعزيز الدرع الجوي لبلاده. وأضاف أن نقل الطائرات الاثنتين والأربعين "ليس سوى البداية".

من جهته قال روته إن هولندا لا يمكنها تحديد عدد طائرات إف-16 المقاتلة التي ستقدمها لأوكرانيا.

وتمتلك هولندا حاليًا 24 طائرة من طراز إف-16 قيد التشغيل والتي سيجري التخلص منها تدريجيا بحلول منتصف عام 2024. وعرضت هولندا 18 طائرة أخرى للبيع.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية الدنمركية في بيان اليوم أن الدنمرك وهولندا ستسلمان طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

وأضافت الوزارة "نوافق على نقل طائرات إف-16 إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، عند تلبية الشروط اللازمة لتسليمها".

وتابعت قائلة "تشمل الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، اختيار أفراد أوكرانيين لقيادة طائرات إف-16 واختبارهم وتدريبهم بنجاح بالإضافة إلى توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتراخيص اللازمة".

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