طرق بسيطة للحفاظ على كارت العداد الكهرباء.. (قلل الفواتير)

نفاد رصيد كارت العداد الخاص بالكهرباء في المنازل بشكل سريع، هو واحدة من الحالات التي يعاني منها الكثير من المواطنون، وتأتي هذه الحالات وسط تأكيدات شركات الكهرباء، بصحة قراءة العداد، ولذلك لابد من التعرف على عدد من التعليمات من أجل الحفاظ على رصيد الكارت.

نصائح للحفاظ على كارت العداد ورصيده من النفاد لأطول فترة ممكنة:

انزع أي فيشة في المنزل بعد استخدامها كـ (شاحن الهاتف المحمول أو المكواة أو التلفاز).

الحرص على تشغيل السخان الكهربائي قبل الاحتياج للمياه الساخنة بنحو نصف ساعة فقط.

فصل التيار الكهربائي عن السخان الكهربائي بعد تسخين المياه.

إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن الكهربائي

يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين

عدم وضع الطعام ساخنا في الثلاجة، لأن ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء.

إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لعدم استهلاك الكهرباء

غلق أبواب الغرف عند تشغيل التكييف حتى لا تزيد استهلاك الكهرباء.

استبدال اللمبات بأخرى الموفرة للطاقة

إطفاء إضاءة الغرف عند الخروج

يعتمد كثير من المواطنين على الكهرباء فى ظل ارتفاع درجات الحرارة التى نعيشها لتشغل أجهزة التكييف والغسالات وغيرها، لذلك تقدم شركة الكهرباء والطاقة عددًا من النصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لمواجهة أزمة تخفيف الأحمال، ولخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية للمشتركين.

أولًا: التقليل من استخدام مصادر البترول ومشتقاته، فهو يساعد على خفض الانبعاثات التي تؤثر على البيئة، ويعمل على رفع اقتصاد الدولة مما يساعد على إمكانية بناء مشاريع الطاقة الشمسية.

ثانيا: التقليل من الإسراف في استخدام الطاقة الكهربائية، فهو يساعد في تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية للمشترك، ويسهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية بنسبة كبيرة، إضافة إلى إطالة عمر الأجهزة الكهربائية.