حورية: أنا الراقصة نمبر وان في مصر واللقب يعجبني (فيديو)

قالت الراقصة حورية، إنها تعد من أغلى الفنانات الاستعراضيات في الساحل الشمالي، منوهة إلى أنها أول مرة تعمل به وأن عليها طلبًا كبيرًا من الملاهي الليلية.

وأضافت أنها تعتقد أنها الراقصة الأولى في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن لقب الراقصة لا يزعجها، وأنها تفضله على الفنانة الاستعراضية.

ونوهت إلى أنها تستحسن فكرة الرقص على الشواطيء لأنها تسعد الناس ولديها جمهورها، كاشفة أنها من محافظة إسكندرية ولا يقتصر رقصها على الساحل الشمالي فقط.

أغلى الراقصات

ولفتت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إلى أنها ترقص في القاهرة، لكن أول مرة تصبح نجمة الساحل الشمالي خلال الموسم الحالي، مضيفة أنها تشتغل 8 أغاني وتغير فيهم عدة مرات بدل الرقص.

وأشارت إلى أنها تعد من أغلى راقصات الساحل الشمالي والأكثر طلبًا من الملاهي الليلية، لكنها لا تدرك أجر زميلاتها، لافتة إلى أنها تدفع الضرائب بانتظام وأنها ستعود إلى القاهرة عقب انتهاء الموسم في الساحل الشمالي.