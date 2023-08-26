السبت 26 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إصابة الراقصة حورية في ساقها يهدد اقتصاد الساحل الشمالي.. فيديو

الراقصة حورية
الراقصة حورية

اطمأن الإعلامي سيد علي، على الراقصة حورية بعد تعرضها لإصابة في ساقها، قائلًا: “أخبروني أن رجلك وقعتي عليها سلامتك”، لترد: “الحمدلله تمام دلوقتي”.

 

وتابع علي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، حواره مع حورية: “دا من النق عليكي ولا الحسد ولا ايه بالظبط”، لتجيب: “دا المكتوب أنا نصيبي كدا”.

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وطرح سيد علي سؤالًا انطلق من تعجبه بسبب كثرة نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعقب حورية أنها لا تعتمد على شركة دعاية أو مسوقون يروجون لها صورها على السوشيال وخاصة صورة الساق المنشورة والتي حققت رواجًا كبيرًا.

أغلى راقصات الساحل الشمالي

ونوهت إلى أنها تستحسن فكرة الرقص على الشواطيء الجديدة لأنها تسعد الناس ولديها جمهورها، كاشفة أنها من محافظة إسكندرية ولا يقتصر رقصها على الساحل الشمالي فقط.

ولفتت إلى أنها ترقص في القاهرة لكن أول مرة تصبح نجمة الساحل الشمالي خلال الموسم الحالي، مضيفة أنها تشتغل 8 أغاني وتغير فيهم عدة مرات بدل الرقص.

ونوهت إلى أنها تعد من أغلى راقصات الساحل الشمالي والأكثر طلبًا من الملاهي الليلية، لكنها لا تدرك أجر زميلاتها، لافتة إلى أنها تدفع الضرائب بانتظام.

 

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