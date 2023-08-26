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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أسما شريف منير: والدي شرقي ويوجهني لتغيير ملابسي (فيديو)

أسما شريف منير
أسما شريف منير

 ظهور أسما شريف منير حليقة الرأس مع صبغ الفروة باللون الأصفر، خلال حضورها فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، أشعل موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. 

الانتقادات العديدة ضد أسما شريف منير دفع والدها للخروج عبر حسابه على إنستجرام للرد على الهجوم عليه وعلى ابنته معلنًا التضامن والتأييد الكامل لابنته. 

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أسما شريف منير تريند.. كيف دعمها والدها بعد "حلق شعرها ع الزيرو"

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أسما شريف منير حليقة الرأس بفستان مكشوف وظهور صادم في مهرجان القاهرة للدراما (شاهد)

من جهتها، أعربت أسما، عن امتنانها لوقوف والدها إلى جانبها ودعمها، قائلة إنها لم تتوقع رد فعله؛ لأنها لم تخبره وقررت الأمر في الكوافير وظنت أنها لا تريد مشاورة أحد، مضيفة أن اقتران اسمها باسم والدها الفنان شريف منير، يجعله يتحمل أمورًا لا علاقة له بها. 

تسخين

وأشارت إلى أن والدها دائمًا ما يشجعها على فعل الأشياء التي لا تؤدي لأذى أحد ما، مضيفة أن المتابعون وصلوا لمرحلة إنهم بيسخنوه عليا، مردفة: "ساعات بلبس لبس وهو كأب شرقي بيقول لي مش عاجبني غيريه أو شيلي الصورة دي، الكلام ده بيحصل بينا عادي”.

وأكدت احترامها لفرق الأجيال والتفكير بينها وبين والدها، وحرصها على الاستماع لما يقوله وعدم التسبب في شيء قد يثير حزنه، مستطردة: “عاوزين يبوظوا علاقتنا ببعض، لكن هو شخص له طاقة”.

 

 

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