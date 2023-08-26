أسما شريف منير: والدي شرقي ويوجهني لتغيير ملابسي (فيديو)

ظهور أسما شريف منير حليقة الرأس مع صبغ الفروة باللون الأصفر، خلال حضورها فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، أشعل موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

الانتقادات العديدة ضد أسما شريف منير دفع والدها للخروج عبر حسابه على إنستجرام للرد على الهجوم عليه وعلى ابنته معلنًا التضامن والتأييد الكامل لابنته.

من جهتها، أعربت أسما، عن امتنانها لوقوف والدها إلى جانبها ودعمها، قائلة إنها لم تتوقع رد فعله؛ لأنها لم تخبره وقررت الأمر في الكوافير وظنت أنها لا تريد مشاورة أحد، مضيفة أن اقتران اسمها باسم والدها الفنان شريف منير، يجعله يتحمل أمورًا لا علاقة له بها.

تسخين

وأشارت إلى أن والدها دائمًا ما يشجعها على فعل الأشياء التي لا تؤدي لأذى أحد ما، مضيفة أن المتابعون وصلوا لمرحلة إنهم بيسخنوه عليا، مردفة: "ساعات بلبس لبس وهو كأب شرقي بيقول لي مش عاجبني غيريه أو شيلي الصورة دي، الكلام ده بيحصل بينا عادي”.

وأكدت احترامها لفرق الأجيال والتفكير بينها وبين والدها، وحرصها على الاستماع لما يقوله وعدم التسبب في شيء قد يثير حزنه، مستطردة: “عاوزين يبوظوا علاقتنا ببعض، لكن هو شخص له طاقة”.