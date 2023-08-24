أسما شريف منير حليقة الرأس بفستان مكشوف وظهور صادم في افتتاح مهرجان القاهرة للدراما (شاهد)

سرقت أسما شريف منير الأضواء على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة للدراما، في أول ظهور صادم لها بعد حلاقة شعرها على الزيرو، حيث أطلقت حليقة الرأس بإطلالة جريئة وجذابة.

وتألقت أسما شريف منير بلوك مثير ولافت، حيث ارتدت فستان ساحر مجسم باللون الشامبين اللامع، مكون من قطعتين، مكشوف الأكمام والصدر والبطن، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق.

أما من الناحية الجمالية، وضعت أسما مكياجًا ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي الرقيق، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

وكانت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير ، قد فاجأت متابعيها بحلاقة شعرها على الزيرو بإستخدام ماكينة الحلاقة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته في الساعات الأولى من فجر اليوم عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ظهرت أسما شريف منير في الفيديو وهي تبدأ في حلق شعرها بماكينة الحلاقة، ولكنها أنهت الفيديو قبل حلاقته على الزيرو، لتشوق بذلك متابعيها لؤية شكلها باللوك الأخير وهي حليقة الرأس، قائلة: "بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة".



وكشفت أسما شريف منير عن سبب حلاقتها لشعرها على الزيرو وإزالته بالكامل، خلال تعليق أرفقته بالفيديو حيث قالت: "شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير إن من كتر العمايل اتحرق و بقي مش صحي خالص".

وأضافت أسما شريف منير: "قررت أنفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابداً من جديد، احرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة و تفاؤل".



واستكملت أسما تعليقها مُعبرة عن سعادتها بحلق شعرها على الزيرو حيث قالت: "رميت ورايا حاجات كتيرة اوي بمجرد اني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً و بعديها حسيت اني مليانا ادرينالين .. خطوة جريئة و مرعبه بس حسه اني طالعة منها بدرس".



وعن مدى رضائها عن إقدامها على مثل هذه الخطوة الجريئة ورأس المتابعين فيها قالت أسما شريف: "عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فارق معايا احساسي بالراحة اللي انا حساها دلوقتي … عادي هيطول تاني بس الإحساس ده مش هحسه غير مرة .. بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة".



سرعان ما انهالت التعليقات على أسما شريف منير والتي انقسمت ما بين مؤيد ومُعارض لقرار حلاقة شعرها على الزيرو، حيث شبهها البعض بالمطربة شيرين عبد الوهاب حينما حلقت شعر ها على الزيرو، كما حرص عدد من نجوم الوسط الفني على دعمها برسائل حب وتشجيع، فكان من بينهم الفنانة رحمة حسن التي عليقت قائلة: " حرية..راحة ..جميلة يا اسومي"، كما علقت ياسمين رحمي قائلة: "فخورة بيكي"، بالإضافة إلى تعليق هاجر الشرتوبي التي اكتفت بوضع رموز تعبيرية "قلب أحمر".



في حين انتقد البعض الآخر قرارها بكتابة التعليقات السلبية التي حرصت أيضًا على الرد عليها والدفاع عن نفسها، حيث علقت واحدة من متابعيها قائلة: "حرام عليكي بنتك حتتخض"، لترد عليها قائلة: "بنتي قالتلي انت أكتر حد شجاع أنا شفته وقالتلي إنها فخورة اني قوية"، كما علقت متابعة أخرى: "حلاقة الشعر بالمكنة تخليه يطلع أخشن"، لترد عليها أسما: "بس أتقل".



وفي الوقت ذاته، كانت الخطوة التي أقدمت عليها أسما شريف منير بمثابة بادرة نشجيع لبعض السيدات، حيث كشفت إحدى المتابعات، أنها كانت تفكر في حلق شعر ابنتها لأنها مريضة سرطان وتعاني من تساقط شعرها بشكل دائم، ولكنها ترددت كثيرًا، وبعد رؤيتها الفيديو قررت تنفيذها، حيث قالت: "أنا بنتي مريضه سرطان وللاسف شعرها بيقع تاني بعد ما طلع وانا بجد نفسي اخد الخطوه اللي انتي عملتيها دي وهخدها فعلا بعد الفيديو ده علشان تبقي هي اقوي ومتفضلش تسال علي شعرها".

مهرجان القاهرة للدراما

وتقام الدورة الثانية من القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة، كما تشهد لجنة تحكيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، كلًا من الفنان كريم عبد العزيز، والكاتب عبد الرحيم كمال، والمخرج جمال عبد الحميد، والناقد الفني طارق الشناوي.

ويكرم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية التي تحمل شعار 60 سنه دراما، عدد كبير من النجوم البارزين في الدراما على مدار السنوات الماضية، وهناك العديد من الجوائز تحسم بتصويت الجمهور، منها جائزة أفضل مسلسل، أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانٍ، أفضل ممثلة دور ثانٍ، أفضل مخرج، مؤلف، تصوير، ديكور، مونتاج، تتر، وأفضل وجه صاعد.