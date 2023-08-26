أسما شريف منير تريند.. كيف دعمها والدها بعد "حلق شعرها ع الزيرو"

تصدرت الفنانة أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت فى مهرجان القاهرة للدراما “حليقة الرأس”.

أسما شريف منير

وتعرضت أسما شريف منير لانتقادات وهجوم شرس على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعرض والدها أيضًا لانتقادات لاذعة واتهمه الجمهور أنه لم يعرف أن يقوم بتربية ابنته بشكل صحيح.

من جانبه خرج الفنان شريف منير فى فيديو عبر حسابه على إنستجرام للرد على الهجوم عليه وعلى ابنته ونستعرض أبرز تصريحاته:

شريف منير يدافع عن ابنته: مش هاجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم

1- إيه الدوشة اللي إنتو عاملينها دي وإيه الضجة اللي إنتو عاملينها دي، كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا إيه الغلط اللي هي عملته، تصرف عادي جدًا مفيهوش أي حاجة

2- اوعوا تفتكروا إني هاجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم، دي بنتي اللي ماليش غيرها وبحبها.

3- بالمناسبة اللوك اللي عملته عاجبني وأنا مبسوط منها أوي

4- بنتي متربية كويس جدًا بس هي بتتصرف باللي هي حاسة بيه المهم إنها متكونش بتأذي حد

5- قبل ما تتكلموا بصوا على نفسكوا واتفرجوا على عيلتكوا وعلى الناس اللي حواليكوا قبل ما تنتقدوا وتغلطوا.

6- اللي حصل من بنتي مش غلط ومش عيب هي مغلطتش في حد فيكو ومغلطتش في نفسها

7- أنا أب مسئول إني أحميها وهي حرة في تصرفاتها

8- أسما أنتي شكلك زي القمر وشكلك حلو جدًا وخدتي التريند برافو عليكي

9- متسمعيش كلام حد ومتهتميش بكلام حد وأنا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا ولا عليها

10- بنتى أم ولديها بنوتة ومسئولة عن نفسها المهم إننا مش بنضر حد.

أسما شريف منير

وكانت ظهرت أسما شريف منير في الفيديو وهي تبدأ في حلق شعرها بماكينة الحلاقة، ولكنها أنهت الفيديو قبل حلاقته على الزيرو، لتشوق بذلك متابعيها لرؤية شكلها باللوك الأخير وهي حليقة الرأس، قائلة: "بكره هتشوفوا النتيجة الأخيرة".

أسما شريف منير تحلق شعرها زيرو

وكشفت أسما شريف منير عن سبب حلاقتها لشعرها على الزيرو وإزالته بالكامل، خلال تعليق أرفقته بالفيديو حيث قالت: "شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير إن من كتر العمايل اتحرق وبقى مش صحي خالص".

أسما شريف منير تحلق شعرها زيرو

وأضافت أسما شريف منير: "قررت أنفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي أخده، ابداً من جديد، أحرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة وتفاؤل".

أسما شريف منير تحلق شعرها زيرو

واستكملت أسما تعليقها مُعبرة عن سعادتها بحلق شعرها على الزيرو حيث قالت: "رميت ورايا حاجات كتيرة أوي بمجرد إني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً وبعديها حسيت اني مليانا ادرينالين .. خطوة جريئة ومرعبة بس حسه اني طالعة منها بدرس".

وعن مدى رضائها عن إقدامها على مثل هذه الخطوة الجريئة ورأس المتابعين فيها قالت أسما شريف: "عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فارق معايا احساسي بالراحة اللي انا حساها دلوقتي … عادي هيطول تاني بس الإحساس ده مش هحسه غير مرة .. بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة".