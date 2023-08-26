أعراض اضطراب الوسواس القهري.. الخوف من التلوث والأتربة

يتميز اضطراب الوسواس القهري بنمط من الأفكار والمخاوف غير المرغوب فيها (الهواجس) التي تقودك إلى القيام بسلوكيات متكررة، وتتداخل هذه الهواجس والأفعال القهرية مع الأنشطة اليومية وتسبب ضيقًا كبيرًا.

قد تحاول تجاهل هواجسك أو التوقف عنها، لكن ذلك لا يزيدك إلا ضيقًا وقلقًا، في نهاية المطاف، تشعر أنك مدفوع للقيام بأفعال قهرية لمحاولة تخفيف التوتر لديك، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتجاهل الأفكار أو الحوافز المزعجة أو التخلص منها، إلا أنها تستمر في العودة، ووهذا يؤدي إلى المزيد من السلوكيات الشعائرية، وهي الحلقة المفرغة للوسواس القهري.

غالبًا ما يتمحور الوسواس القهري حول موضوعات معينة على سبيل المثال، الخوف المفرط من التعرض للتلوث بالجراثيم لتخفيف مخاوفك من التلوث، يمكنك غسل يديك بشكل إلزامي حتى تتألم وتتشقق.

عادة ما يشمل اضطراب الوسواس القهري كلا من الوساوس والأفعال القهرية، ولكن من الممكن أيضًا أن تظهر عليك أعراض الوسواس فقط أو أعراض قهرية فقط، قد تدرك أو لا تدرك أن الوساوس والأفعال القهرية لديك مفرطة أو غير معقولة، ولكنها تستغرق قدرًا كبيرًا من الوقت وتتداخل مع روتينك اليومي وأداءك الاجتماعي أو المدرسي أو العمل.

أعراض الوسواس القهري

وساوس الوسواس القهري هي أفكار أو حوافز أو صور متكررة ومستمرة وغير مرغوب فيها، وتسبب الضيق أو القلق، قد تحاول تجاهلها أو التخلص منها عن طريق أداء سلوك أو طقوس قهرية، وعادةً ما تتطفل هذه الهواجس عندما تحاول التفكير أو القيام بأشياء أخرى.

غالبًا ما تحتوي الهواجس على موضوعات، مثل:

الخوف من التلوث أو الأوساخ

الشك وصعوبة تحمل عدم اليقين

الحاجة إلى أشياء منظمة ومتماثلة

أفكار عدوانية أو مروعة حول فقدان السيطرة وإيذاء نفسك أو الآخرين

الأفكار غير المرغوب فيها، بما في ذلك العدوان، أو المواضيع الجنسية أو الدينية

تتضمن أمثلة علامات وأعراض الهوس ما يلي:

الخوف من التلوث عن طريق لمس الأشياء التي لمسها الآخرون

الشك في أنك أغلقت الباب أو أطفأت الموقد

التوتر الشديد عندما لا تكون الأشياء منظمة أو تواجه اتجاهًا معينًا

صور لقيادة سيارتك وسط حشد من الناس

أفكار حول الصراخ بألفاظ بذيئة أو التصرف بشكل غير لائق في الأماكن العامة

صور جنسية غير سارة

تجنب المواقف التي قد تثير الوساوس، مثل المصافحة