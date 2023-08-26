لبلبة بإطلالة صيفية مبهجة في الساحل الشمالي

"آخر أيام الصيفية" كانت تلك الكلمات التي وصفت بها النجمة لبلبة الإطلالة التي شاركتها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والتي رصدتها المصورة نورا يوسف بعدستها في الساحل الشمالي.



فكعادتها في كل صيف، تحرص دائمًا على الظهور بإطلالاتها المختلفة والمبهجة لجمهورها من وقت لآخر، حيث ظهرت باللون الكريمي مع النقوش الملونة.



كما تألقت لبلبة بشعرها البني القصير واللامع مع قصة تتدلى على جانبي وجهها بشكل مرتب وناعم، مع قبعة من اللون الوردي، مع اكسسوارات من القواقع البحرية.



ووضعت مكياجًا هادئا يتماشى مع أجواء البحر والصيف، وإن كان مرتكزًا على أحمر الشفاه باللون الوردي الصاخب، وزينت وجنتها ببلاشر باللون الوردي، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والماسكرا لتستكمل إطلالتها المبهجة.