إيمان العاصي تثير الجدل بفستان يكشف مفاتنها في مهرجان القاهرة للدراما (صور)

خضعت الفنانة إيمان العاصي لجلسة تصوير لافتة خطفت أنظار الجمهور خلال حضورها فعاليات حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، وكعادتها شاركت الجمهور بمجموعة صور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وأرفقتها بتعليق: "الليلة الأخيرة من مهرجان القاهرة للدراما".

إيمان العاصي تسرق الأضواء بأنوثتها في حفل مهرجان القاهرة للدراما

تألقت إيمان العاصي بإطلالة أنثوية مثيرة، حيث كانت ترتدي فستان ساحر باللون الأسود، مكشوف الأكمام وذا فتحة صدر جريئة، بالإضافة إلى فتحة طويلة كشفت عن ساقيها بالكامل، فيما انتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الذهبي اللامع، مما أبرز أنوثتها الطاغية وعكس قوامها الرشيق الممشوق.

إيمان العاصي

إيمان العاصي

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت إيمان العاصي تصفيفة شعر بسيطة، حيث تركت خصلاته الذهبية المموجة تنسدل بإنسيابية على كتفيها، كما وضعت مكياجًا ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاه باللون النود ، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

إيمان العاصي

إيمان العاصي

إيمان العاصي تفوز بجائزة أفضل ممثلة دور تاني عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة"

وفازت الفنان إيمان العاصي بجائزة أفضل ممثلة دور تاني عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي خاضت به الموسم الدرامي لشهر رمضان الماضي 2023، كما فاز النجم محمد رمضان بجائزة أفضل ممثل عن دوره بنفس المسلسل، بينما حصد المخرج محمد سامي جائزتي أفضل سيناريو وأفضل إخراج عن "جعفر العمدة" أيضًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة من مهرجان القاهرة للدراما

إيمان العاصي

إيمان العاصي من مهرجان القاهرة للدراما

آخر أعمال إيمان العاصي

وكانت آخر أعمال إيمان العاصي دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي خاضت به الموسم الدرامي لشهر رمضان الماضي 2023، وشاركها البطولة النجوم محمد رمضان، وهالة صدقي، ومنة فضالي، ومي كساب، وزينة، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

محمد رمضان وإيمان العاصي

مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة الذي يجسده محمد رمضان، وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات تلعب أدوارهن النجمات (مي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي)، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل.

ويقابل "جعفر" خلال مشواره "عايدة" التي تجسدها الفنانة زينة، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش مأساة تستمر سنوات عدة بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.