إيمان العاصي أفضل ممثلة دور ثان بتصويت الجمهور من مهرجان الدراما

حصدت الفنانة إيمان العاصي جائزة أفضل ممثلة دور ثان بتصويت الجمهور من مهرجان القاهرة للدراما في العلمين الجديدة، عن دورها بمسلسل "جعفر العمدة".

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانى، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي. يأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول)ـ لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

وكانت انتشرت صورة للفنانة إيمان العاصي في الفترة الأخيرة برفقة شاب من خارج الوسط الفني، مما أثارت جدلاً كبيراً عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما علّق عليها قائلاً: "الحمد لله تم الاتفاق بيني وبين الفنانة إيمان العاصي"، في تداول أخبار عن ارتباطهما عاطفياً.

إيمان العاصي

إيمان العاصي تكشف حقيقة ارتباطها بشاب خارج الوسط الفني

نفت إيمان العاصي تلك الشائعة بردّها الأول على هذه الأخبار، وكل ما أُُثير عن أخبار ارتباطها بذلك الشاب، حيث نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقه عليها قائلةً: "والنبي يا جماعة اللي يعرف الولد ده يعرف منه تم الاتفاق بينا على إيه". وهو ما يعني عدم وجود صلة بينهما وأنها لا تعرفه من الأساس، أو تعلم شيئاً عن الصورة.

ايمان العاصي تأكد عدم ارتباطها "كرست حياتي من أجل بنتي"

من ناحية أخري، يُذكر أن إيمان العاصي كانت قد أعلنت في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنها غير مرتبطة ولا تفكر في الارتباط بسبب ابنتها التي كرّست حياتها من أجل تربيتها.

وتقضي إيمان العاصي حالياً عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي مع أسرتها، بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "جعفر العمدة" مع الفنان محمد رمضان، والذي عُرض في رمضان الماضي، وحصد نجاحاً كبيراً .