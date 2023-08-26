منى زكي: العمل الجماعي في "تحت الوصاية" وراء تتويجي بجائزة أفضل ممثلة

فازت الفنانة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة بتصويت الجمهور، أمس الجمعة، عن مسلسل "تحت الوصاية"، فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم في العلمين الجديدة.

منى زكي أعربت عن سعادتها بثقة الجمهور في أدائها واختياراتها، كاشفة في سياق آخر أنها لو لم تصبح ممثلة لاتجهت إلى العمل في تدريب اليوجا، وأن دخولها كلية الإعلام بسبب المجموع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنها كانت تمارس مهنة الفن قبل دخولها الكلية التي انضمت لها لجعل والدها يطمئن على مستقبلها.

وعن مسلسل “تحت الوصاية”، وجهت التحية والشكر إلى المخرج وكتاب العمل، منوهة إلى أن العمل الدرامي والسينمائي عبارة عن مجهود جماعي، حيث يشاكر فيه الكل ببصمة مختلفة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه عدة مشاكل وخلافات في محيطها الأسري والعملي فتسعى للتصدي لها، والعمل من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف خالد دياب وشيرين دياب.