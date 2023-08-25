منى زكى تحصد جائزة أفضل ممثلة عن "تحت الوصاية" بمهرجان الدراما

فازتت النجمة منى زكى بجائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "تحت الوصاية"، فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة.

وأكدت منى زكى بعد الجائزة قائلة: "شكرًا إلهام شاهين، اتعلمت منك حاجات كتير أوى، وشكرا لكل فريق العمل، والمخرج محمد شاكر خضير".ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانى، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي.

يأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول)ـ لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

حرص مهرجان القاهرة للدراما على تكريم النجمة مني زكي فى دورته الثانية المقامة فى مدينة العلمين الجديدة النجمة منى زكى، وفور صعودها على المسرح صفق جميع الحضور لها.

وقالت منى زكى: "عاجزة عن الشكر لأنى وسط زملائى والتجمع الكبير ده، وإقامة المهرجان فى العلمين والمجهود العظيم، وشكرا لدكتور يحيى الفخرانى وأشرف ذكى، وشكرا لكل واحد صوت لى، وتاريخنا فى كل المجالات كبير ومشرف".

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

يستعد النجم كريم عبد العزيز للتعاون مع النجمة مني زكي في فيلم "لعب عيال" من إخراج طارق العريان.

حيث من المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة، وتأتى عودة الثنائى الناجح بعد غياب 14 عامًا منذ لقائهما في فيلم "ولاد العم" الذى قدماه عام 2009 وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

ويتعان الثنائي فى عدة أعمال منها:

اضحك الصورة تطلع حلوة

التعاون الأول بين كريم عبد العزيز ومنى زكي من خلال فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" عام 1998، الذي شاركا فيه برفقة الفنان الراحل أحمد زكي، ويعيشان خلال أحداث الفيلم قصة حب رغم اختلاف الطبقة الاجتماعية بينهما، والفيلم من تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة.

ليه خليتني أحبك

وفي عام 2000 يتجدد اللقاء بينهما في فيلم "ليه خليتني أحبك"، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول داليا (منى زكي) التي فرّطت في حب حبيبها هشام (كريم عبد العزيز) لها، لترتبط بفتاة غيرها، وتحاول هي الإيقاع بينهما، والفيلم من إخراج ساندرا نشأت.

أبو علي

كما قدما فيلم "أبو علي" سويا عام 2005، وحققا نجاحا كبيرا وقتها، ليصبحا وقتها من أهم الثنائيات الموجودة في السينما، وشارك في بطولة الفيلم أيضا طلعت زكريا، خالد الصاوي، أحمد فؤاد سليم، انتصار، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف بلال فضل وإخراج أحمد نادر جلال.

ولاد العم

وفي 2009، كانت أخر مشاركتهم السينمائية في فيلم "ولاد العم"، قبل فيلم "لعب عيال" الذي يقومون بالتحضير له حاليا، وشارك في بطولة الفيلم أيضا شريف منير، انتصار، سليم كلاس، صبري عبد المنعم، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج شريف عرفة.

من ناحية أخرى، يعرض للنجم كريم عبد العزيز فى السينمات حاليًا فيلم “بيت الروبي” الذي حقق إيرادات كبيرة فى شباك التذاكر السينمائي.

قصة الفيلم:

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، وزوج نور اللبنانية، وتحدث الكثير من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

أبطال فيلم بيت الروبي:

فيلم “بيت الروبي” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبدالرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، ومحمود السيسي وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وكان أبدي المخرج بيتر ميمي، سعادته بنجاح فيلمه الجديد “بيت الروبي” الذي يعرض حاليًا فى السينمات، إذ كتب عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: “إيرادات فيلم بيت الروبي أمس فقط تخطت الـ 10 ملايين جنيه.. ده رقم أول مرة يحصل فى السينما.. الحمد لله أن الفيلم لمس الناس.. الحمد لله”.

بينما أعرب الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد “بيت الروبي”، الذي نافس فى موسم عيد الأضحي بجميع دور العرض السينمائية.

أكد كريم محمود عبدالعزيز فى تصريحات تليفزيونية: "كنت قاعد مع المخرج بيتر ميمي وقالي فيه فيلم مع كريم عبدالعزيز فقولتله خلاص موافق عشان عارف الفيلم أكيد هيبقى حلو وأستاذ كريم عبدالعزيز بيحاول دايمًا ينتقي أفلامه وتكون محترمة وحلوة وتكون صالحة لكل الناس، وعائلية ودي حاجة كويسة وأكيد هيبقى فيلم حلو، وطبعًا أكيد بيتر بيعمل أفلام حلوة".

فيلم بيت الروبي

وأضاف: "كريم عبدالعزيز قمة في الاحترام والاحتراف وكل حاجة، والعلاقة بسيطة وسهلة وحلوة وسلسلة، وفيلم معمول على الرايق، والمنافسة مبشوفهاش، ومفيش منافسة بين حد وحد، لأن كل واحد ليه تفاصيل وجمهوره".

آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز:

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار.

فيلم بيت الروبي

والفيلم إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.