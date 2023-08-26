السبت 26 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فيكتور بوت المرشح الأقوى لقيادة فاجنر.. من هو؟

فيكتور بوت
فيكتور بوت

انتشرت عدد من التقارير التي تفيد بخصوص هناك أنباء عن تولي فيكتور بوت، قيادة قوات فاجنر العسكرية التابعة لروسيا، وذلك بعد مقتل مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين، والذي توفي إثر سقوط طائرته الخاصة الخميس الماضي.

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من هو فيكتور بوت المرشح لتولي قائد فاجنر:

ــ تم الإفراج عنه عام 2022 في عملية تبادل سجناء مع الولايات المتحدة، مقابل إطلاق سراح الأمريكية بريتني غراينر التي كانت تقضي فترة سجن بروسيا.

ــ فيكتور بوت الملقب بـ"تاجر الموت"

ــ اعتقل عام 2008 خلال عملية أمريكية في تايلاند

ــ حكم على فيكتور بوت عام 2012 بالسجن 25 عاما

ــ كان موضع مفاوضات منذ سنوات بين موسكو وواشنطن

ــ درس في المعهد العسكري للغات الأجنبية في موسكو قبل الانضمام إلى سلاح الجو

ــ قضى 3 سنوات من أصل 14 سنة في السجن الانفرادي

ــ قضى عقوبة السجن بتهمة "التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماديا"

 اغتيال قائد المجموعة يفجيني بريجوجين:

 كشفت مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، عن وجود قائد مجموعة المرتزقة الروسية يفجيني بريجوجين على متن طائرة أخرى تُحلق فوق العاصمة وفي طريقها نحو المطار، حسبما أفادت وسائل إعلام تابعة للمجموعة، مساء اليوم الأربعاء.

 ونفت مجموعة فاجنر الروسية أنباء مقتل قائد المجموعة بريجوجن على متن الطائرة المحطمة والتي كانت في طريقها إلى موسكو.

 

 وأفادت وسائل إعلام تابعة لمجموعة فاجنر الروسية، منذ قليل، بأنه تم قطع رأس مجموعة فاجنر باغتيال قائد المجموعة يفجيني بريجوجين.

 من جانبها، أكدت هيئة الطيران المدني الروسية، أن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، ضمن قائمة ركاب الطائرة المنكوبة.

 ومُنذ قليل، أفادت وسائل إعلام روسية، بأن قائد مجموعة فاجنر الخاصة يفجيني بريجوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت شمال العاصمة الروسية موسكو.

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