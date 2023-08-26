بوريس جونسون يُعلق على وفاة قائد فاجنر الروسية

علق "بوريس جونسون"، رئيس الوزراء البريطاني السابق، على وفاة قائد مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية، "يفجيني بريجوجين"، إزاء تحطم طائرة يستقلها في روسيا.

وفي عمود لصحيفة ديلي ميل، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق إن "قناع بوتين قد سقط الآن بالكامل" بعد وفاة رئيس المرتزقة الروسي يفجيني بريجوزين في هجوم وصفه بأنه "تصفية عنيفة".

وكتب: "لا أستطيع أن أفكر في مثال آخر لمثل هذه الوحشية وغير المقيدة من قبل زعيم عالمي - ليس في حياتنا".

قيادة مجموعة فاجنر

فيما كتبت الصحيفة: إن العالم أجمع يعرف جيدًا ويريد أن يعرف أن الرجل الذي يقف وراء مقتل بريجوزين وقيادة مجموعة فاجنر، ناهيك عن مقتل أفراد الطاقم، هو نفس الرجل الذي سمح، على سبيل المثال، بعمليات التسميم في المملكة المتحدة.

وأضافت: ظن بريجوزين أن لديه ضمانات... وظن أنه حل المشكلة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، مصرع مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين.

وقال: "لقد تحدثت للتو مع "فاغنر". لقد أكدوا حقيقة وفاة يفغيني بريغوجين ودميتري أوتكين. فليرحم الله عباده الراحلين، يفغيني ودميتري".

وتحطمت طائرة خاصة اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، ووفقا لقائمة ركاب الطائرة، كان أيضا قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين على متنها.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ أن "طائرة خاصة من طراز "إمبراير ليغاسي" وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير".

وشددت الإدارة على أنه "كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وبحسب المعلومات الأولية، قتل جميع من كانوا على متنها".