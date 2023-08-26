محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بمدينة المحلة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة لا تألوا جهدا في تطوير كافة المراكز والمدن تحقيقا لرؤية القيادة السياسية، مشيرا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ لتفقد مشروعات التطوير الجارية بالمحلة الكبرى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير النفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، حيث يتم عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، بما في ذلك تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه، إلى جانب تطوير شارع طلعت حرب من خلال تجديد الأرصفة وعمل انترلوك والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

وتابع المحافظ جولته بتفقد إنشاء مركز تجميع الألبان التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

واختتمت الجولة بتفقد إنشاء كورنيش المحلة حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.

جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة