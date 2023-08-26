أصبح النجم الجزائري رياض بودبوز على أعتاب الرحيل النهائي عن صفوف النادي الأهلي السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد فترة قصيره قضاها داخل الراقي، تمكن فيها من إعادة الفريق لدوري المحترفين.

الأهلي يحسم ملف رحيل رياض بودبوز

تعاقد الأهلي مع فيجا نجم سيلتا فيجو الإسباني جعل رحيل رياض بودبوز وشيكًا وشبه محسوم، خاصة أن الإسباني جابري فيجا أصبح اللاعب الصفقة الثامنة للراقي بعد ضم الفرنسي سان ماكسيمين والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي إدوارد ميندي والإيفواري فرانك كيسي، بالإضافة إلى روجر إيبانيز وديميرال.

تعاقد الأهلي مع فيجا يكتب نهاية رياض بودبوز مع الأهلي بشكل رسمي بعدما أصبح غير مرغوب في تشكيل المدرب الألماني يايسلة، والذي طالب بالدعم بعدة عناصر صغيرة السن.

ولم يعلن النادي الاهلي حتى الىن رحيل بودبوز عن صفوف الفريق، كما انه لم يحدد كيفية رحيله نهائيًا أو على سبيل الإعارة، ويعتبر الخيار الثاني مستبعدًا بسبب سن اللاعب.

ينتهي عقد رياض بودبوز مع النادي الأهلي في 30 يونيو من العام المقبل 2024، وأصبح تواجد صاحب الـ 33 عام غير متوقع بعد ضم 8 صفقات جديده، لتنتهي مسيرته مع الراقي بعد موسم واحد فقط.

انتقل رياض بودبوز للنادي الأهلي في سبتمبر 2022 بعقد لمدة موسمين، وتمكن في الموسم الأول من إعادة الفريق لدوري المحترفين السعودي، وحقق الراقي الانتصار في الموسم الحالي بالثلاثة مباريات الاولى من الدوري.